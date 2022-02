Miguel Blanco alcança 5.º posto em prova de Ondas Grandes no País Basco

Esta terça-feira foi dia de Ondas Grandes no País Basco de mais uma edição do histórico evento Punta Galea Challenge. A mais antiga prova de surf na remada em Ondas Grandes da Europa, que já pertenceu ao circuito mundial da categoria, foi vencida pelo basco Natxo González e teve ainda o português Miguel Blanco como finalista.

Blanco foi um dos dois portugueses em prova, a par de Tony Laureano, que no sábado venceu um evento de Ondas Grandes na Coruña. Em estreia neste palco, o ex-bicampeão nacional de surf deu-se bem nas ondas bascas e foi avançando na prova até à grande final. O surfista do Estoril conseguiu terminar o Punta Galea Challenge no honroso 5.º posto.

A ação começou bem cedo, com ondas na casa dos 6 metros de altura. No primeiro heat do campeonato, um dos seis surfistas na água foi o jovem Tony Laureano, que acabou por ser superado pelo australiano Russell Bierke, pelo basco Iker Amatriain e pelo italiano Francisco Porcella.

Depois, no heat 4, foi a vez de Blanco entrar em cena, passando às meias-finais na companhia de Natxo González e do local David Bustamante, com os bascos Axi Muniain, Javier Horn Uribe e Natxo Fernández a serem eliminados. Já nas meias-finais, o surfista português voltou a acompanhar Natxo González na qualificação, com Aritz Aranburu, que vem de um triunfo no Capítulo Perfeito em Carcavelos, no passado sábado, a juntar-se a eles na final.

Além destes três nomes sonantes do surf europeu o heat decisivo contou ainda com a presença do australiano Russell Bierke, do norte-americano Nic Lamb, vencedor deste evento em 2014 e 2017, e do jovem basco Iker Amatriain. Aí a disputa foi de sentido único, com Natxo González a carimbar o triunfo, com 25,29 pontos e uma onda de 9,33 pelo meio.

Na luta pelos restantes lugares, Aritz Aranburu ficou com o vice título, ao somar 20,13 pontos, enquanto o top 3 foi fechado por Nic Lamb, com 18,46 pontos. Na luta pelas restantes posições, Iker Amatriain ficou com a 4.ª posição, com 16,67 pontos, com os 15,57 de Miguel Blanco a garantirem o 5.º posto ao surfista português. No 6.º e último posto ficou Russell Bierke, com 14,21 pontos.

Em relação a Natxo González este foi mais um êxito para o jovem talentoso surfista basco, que já soma três triunfos em eventos especiais durante o recente inverno. Além de ter sido o mais forte em Getxo, neste Punta Galea Challenge, já tinha sido campeão do El Quemao Class, num evento de tubos em Lanzarote, e também da prova de Ondas Grandes La Vaca Gigante, em Santander, na Cantábria. Um verdadeiro colecionador de vitórias, com apenas 26 anos.