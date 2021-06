Miguel Blanco mantém equipa portuguesa intacta no Mundial ISA

Previa-se uma tarefa complicada para Miguel Blanco no dia 4 do Mundial ISA de El Salvador, mas o primeiro surfista da equipa portuguesa a cair nas repescagens esteve à altura do desafio e conseguiu superar duas complicadas rondas, para se juntar a Frederico Morais e Carolina Mendes na ronda 4 desta fase da competição, onde já conhecem os adversários que terão pela frente.





Num dia marcado pela realização apenas da ronda 2 e 3 das repescagens masculina e feminina, Blanco foi o único a entrar em prova e fê-lo em duas ocasiões, conseguindo superar ambos os heats na segunda posição. Uma prestação que mantém a equipa portuguesa ainda intacta em El Salvador, à entrada para os quatro últimos e decisivos dias de prova.Na ronda 2 o surfista do Estoril teve pela frente um heat equilibrado em que as condições do mar ainda dificultaram mais a vida aos surfistas. Blanco fez apenas 8,67 pontos, tendo sido superado pelo panamiano Jean Carlos Gonzalez (10,73). No entanto, o surfista português superou o suíço Michael Zaug e o dinamarquês Oliver Hartkopp e avançou para a fase seguinte.Com a competição a estreitar cada vez mais, na ronda 3 Blanco teve um grande desafio pela frente, pois estava no mesmo heat do australiano e top mundial Ryan Callinan, do costarriquenho e antigo campeão mundial ISA Noe Mar McGonagle e ainda do sueco Christian Portelli.Blanco esteve bem taticamente ao esperar pela melhor onda da bateria, sendo premiado com uma onda de 7,50 pontos, que o colocou no primeiro posto. Até final houve várias trocas de ondas e muita luta pela passagem à fase seguinte. Com 11,23 pontos, o português ainda viu Noe Mar Mcgonagle assumir a liderança na última onda, ficando com 11,70 pontos. Contudo, pelo caminho nesta luta ficou o surfista mais reputado da bateria, o australiano Ryan Callinan, que já não lutava pela presença olímpica.A prestação portuguesa fechava assim o dia em beleza, com Blanco a chegar-se a Kikas na mesma fase da repescagem masculina. Agora, para continuarem em prova, Frederico vai ter pela frente no heat 2 da ronda 4 o canadiano Cody Young, o mexicano Dylan Southworth e o peruano Lucca Mesinas, que garantiu a primeira vaga olímpica nos Pan-Americanos de 2019.Já Blanco volta a entrar em ação no heat 5, onde vai ter pela frente o britânico Stanley Norman, o indonésio Oney Anwar e ainda o argentino Jose Gundensen. Por sua vez, na ronda 4 feminina, Carolina Mendes tem como adversárias no oitavo e último heat dessa fase a uruguaia Marcela Machado, a antiga top mundial Chelsea Tuach, de Barbados, e ainda a mexicana Shelby Detmers.Esta quinta-feira, no quinto dia de ação em El Salvador, a organização tem programado realizar mais duas rondas de repescagem, a 4 e a 5, e ainda a ronda 4 do quadro principal, onde estão os surfistas ainda invictos, nomeadamente os portugueses Vasco Ribeiro, Teresa Bonvalot e Yolanda Hopkins. Isto significa que a equipa portuguesa vai estar toda em ação num dia decisivo tanto para a decisão das vagas olímpicas, mas também para uma classificação coletiva em que Portugal se mostra cada vez mais como um dos sérios candidatos às medalhas.Destaque ainda pela negativa para mais abandonos entre os tops mundiais. Depois dos primeiros cinco que decidiram abandonar a prova, ao início de quarta-feira a equipa brasileira decidiu deixar a competição. E, agora, foi o australiano Julian Wilson a seguir o exemplo de Medina, Toledo, Italo Ferreira, Carissa Moore, Caroline Marks, entre outros.Uma situação que vai deixar um "buraco" no quadro principal e que desvirtua a verdade desportiva desta competição, onde o francês Jeremy Flores não vai ter de competir na ronda 4, por exemplo, uma vez que tinha como adversários Italo Ferreira e Julian Wilson. Flores passa direto à ronda 5, onde um dos quatro heats dessa fase também terá um surfista a menos…