Miguel Blanco nas meias-finais em Lanzarote

Miguel Blanco qualificou-se, esta segunda-feira, para as meias-finais do El Quemao Class, evento especial de tubos, que se disputa na onda de La Santa, em Lanzarote. O antigo bicampeão nacional superou duas rondas e vai disputar amanhã o triunfo no evento canário.Com luz verde para esta segunda-feira, em virtude das condições tubulares que se reuniram na perfeição para a realização do evento, o El Quemao Class foi para a água com 32 surfistas convidados e 32 bodyboarders, com Portugal a ter quatro representantes em prova. Contudo, Blanco foi o único a conseguir qualificar-se para as rondas finais.Na ronda inaugural, o primeiro surfista luso a entrar em cena foi o jovem algarvio João Mendonça, que somou 4,93 pontos para passar no 2.º posto, numa bateria vencida pelo espanhol Jose Maria Cabrera. Na bateria seguinte, Miguel Blanco conseguiu também ficar no 2.º lugar, com 5,53 pontos, sendo superado pelo francês Marc Lacomare, com Filipe Jervis a ser eliminado por apenas 0,03 pontos.Quem também ficou pelo caminho logo na ronda inaugural foi o bodyboard Pedro Levi Silva 3,03, que ficou na quarta e última posição do heat 7, onde o francês Amaury Lavernhe brilhou com um score de 17,07, deixando o canário Aday Borges no segundo lugar.Na ronda 2 da prova de surf, disputada já ao final da tarde, João Mendonça e Miguel Blanco estiveram em ação no mesmo heat. Com o triunfo a sorrir ao espanhol Luis Diaz, com 13,30 pontos, Blanco e Mendonça disputaram taco a taco a segunda posição. Com 11,70 pontos, Miguel Blanco segurou a passagem às meias-finais, deixando João Mendonça (10,16) pelo caminho e também o espanhol Yael Peña (8,17).Na primeira meia-final do El Quemao Class, que será disputada na manhã desta terça-feira, o surfista português vai enfrentar um trio de canários, composto por Luis Diaz, Jose Maria Cabrera e Jonathan Gonzalez. Os dois primeiros garantem vaga na grande final.