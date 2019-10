Miguel Blanco recebe convite para etapa portuguesa do circuito mundial

Miguel Blanco recebeu um 'wild card' para participar na etapa portuguesa do circuito mundial de surf, que se inicia na quarta-feira, em Peniche, anunciou esta segunda-feira a Associação Nacional de Surfistas (ANS).O bicampeão nacional, de 23 anos, vai juntar-se a Frederico Morais 'Kikas', que já tinha recebido um convite para disputar a 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial de 2019, entre 16 e 28 de outubro, em Supertubos."Estou muito feliz por ter tido mais esta oportunidade de competir frente aos melhores surfistas do mundo em Peniche. (...) Alguns destes surfistas chegam aqui na luta pelo título mundial, enquanto para mim deverá ser o último campeonato do ano", disse Miguel Blanco, citado pela ANS.O surfista português observou que vai disputar a prova pela terceira vez, "com mais experiência e uma mentalidade diferente": "No primeiro ano, em 2016, sinto que surfei bem, mas acabei por perder perto do final para o John John Florence. No ano passado as condições estiveram complicadas e também não tive sorte", lembrou.