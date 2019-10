Miguel Blanco relegado para a repescagem em Peniche

O surfista português Miguel Blanco foi esta quinta-feira terceiro classificado na sexta bateria da primeira ronda do Meo Rip Curl Pro, em Peniche, vencida pelo campeão do mundo em título, Gabriel Medina, pelo que vai enfrentar a ronda de eliminação.Blanco obteve um total de 6,80 pontos nas duas melhores ondas, enquanto o brasileiro Medina dominou o heat, com 14,67, a maior pontuação até ao momento no dia inaugural da prova da elite mundial do surf, em Peniche.O surfista luso já sabe que vai disputar a primeira bateria da repescagem, que conta também com o neozelandês Ricardo Christie, faltando definir o terceiro surfista que se vai juntar a este heat.Também Frederico 'Kikas' Morais vai ter que disputar a ronda de eliminação, depois de ter ficado em terceiro lugar na terceira bateria do dia, e vai marcar presença no 'heat' 3, que ainda não tem definidos os restantes competidores.Kikas fez 8,37 pontos e ficou atrás dos brasileiros Yago Dora (13,56) e Ítalo Ferreira (12,37).O outro surfista português em prova, Vasco Ribeiro, carimbou a passagem à terceira ronda da etapa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), ficando no segundo lugar da quinta bateria, atrás do brasileiro Filipe Toledo e à frente do havaiano Ezekiel Lau.'Vasquinho' obteve 9,56 pontos nas duas melhores ondas, enquanto Filipe Toledo conquistou o primeiro lugar do heat, com 11,70, e Ezekiel Lau foi relegado para a repescagem, com 9,33 pontos.