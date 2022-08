Miguel Pupo e Courtney Conlogue vencem Tahiti Pro

Os tubos voltaram a marcar presença para o dia final do Tahiti Pro, ainda que bem menores e menos perfeitos que na véspera. Com a ação a retomar nos quartos-de-final, as expectativas eram altas. No final, os vencedores foram inesperados, com Miguel Pupo a estrear-se a vencer no CT e Courtney Conlogue a dominar a prova feminina, enquanto Brisa Hennessy acabou por ser a grande beneficiada com a última vaga disponível para o top 5 feminino que vai a Trestles. Foi assim que terminou a temporada regular do CT 2022 e, agora, todos os olhares estão colados à finalíssima, que vai decidir os campeões mundiais dentro de 20 dias.Os quartos-de-final masculinos viram Kelly Slater ser o grande destaque, lançando a candidatura que todos esperavam ao triunfo. Quem também andou pela excelência foi Nathan Hedge, o outro veterano em prova.Contudo, a falta de um backup fez com que fosse batido por Caio Ibelli. O wildcard Kauli Vaast e Miguel Pupo foram os outros vencedores da ronda.E seriam esses dois a chegar à final, com o taitiano Vaast a eliminar Kelly Slater na primeira meia-final e a trazer um sentimento agridoce à competição. Isto depois de uma enorme performance, que rendeu 17,33 pontos, contra somente 1,17 de um demasiado expectante Slater, que só surfou uma onda.Na outra meia-final, que opôs dois brasileiros, foi Miguel Pupo a levar a melhor. Ele que beneficiou e soube usufruir de ser goofy, apanhado e negociando os tubos mais longos. Sem o fator de risco da véspera, este ponto acabou por ser fundamental para o desfecho do campeonato. Mesmo que o wildcard Kauli Vaast chegasse à final com grande dose de favoritismo, até pelo conhecimento do pico.Na final o espetáculo elevou-se e foi Pupo a sair por cima logo de início. A ponta final viu o nível aumentar, surgindo a resposta de Vaast. Só que Pupo foi para a excelência, terminando a disputa com 17,17 pontos, contra 15 do adversário. Uma vitória muito festejada para Miguel Pupo, de 30 anos. Ou não fosse a primeira para o brasileiro que é já quase um veterano do Tour, onde chegou em 2011. Um prémio merecido, que ainda o deixou praticamente à porta do top 5 final – foi 6.º do ranking a somente 85 pontos de Trestles… - e com a garantia de esta ter sido a melhor temporada da carreira – nunca tinha sido sequer top 15 em nove temporadas na elite mundial.Do lado feminino a história foi um pouco diferente, com Courtney Conlogue a mostrar-se segura de capacete na cabeça para dominar a prova do início ao fim. O domínio da norte-americana começou com uma grande performance nos quartos-de-final, onde derrotou Stephanie Gilmore com um score de 15,33 pontos. No entanto, a derrota de Carissa Moore frente à wildcard local Vahine Fierro e o triunfo de Brisa Hennessy frente a Lakey Peterson na grande disputa pela última vaga no top 5 final foram os maiores destaques desta fase.Com algumas das surfistas a não conseguirem encontrar-se com os tubos, Conlogue nunca desistiu da sua ideia e prosseguiu com o festival, mostrando bastante técnica nos tubos de Teahupoo. Na meia-final derrotou Tatiana Weston-Webb num heat de escassa pontuação para marcar depois encontra com Brisa Hennessy na final. O heat decisivo acabou por ser resolvido com uma onda de 7,17 que desequilibrou as contas a favor de Conlogue e lhe deu o 13.º triunfo em etapas do WCT.Outerknown Tahiti Pro Women’s Final Results:1 - Courtney Conlogue (USA) 11.672 - Brisa Hennessy (CRI) 5.20Outerknown Tahiti Pro Men’s Final Results:1 - Miguel Pupo (BRA) 17.172 - Kauli Vaast (FRA) 15.00Outerknown Tahiti Pro Women’s Semifinal Results:HEAT 1: Courtney Conlogue (USA) 7.66 DEF. Tatiana Weston-Webb (BRA) 7.30HEAT 2: Brisa Hennessy (CRI) 7.90 DEF. Vahine Fierro (FRA) 2.97Outerknown Tahiti Pro Men's Semifinal Results:HEAT 1: Kauli Vaast (FRA) 17.33 DEF. Kelly Slater (USA) 1.17HEAT 2: Miguel Pupo (BRA) 13.50 DEF. Caio Ibelli (BRA) 7.57Outerknown Tahiti Pro Women’s Quarterfinal Results:HEAT 1: Tatiana Weston-Webb (BRA) 12.66 DEF. Caroline Marks (USA) 4.23HEAT 2: Courtney Conlogue (USA) 15.33 DEF. Stephanie Gilmore (AUS) 4.16HEAT 3: Vahine Fierro (FRA) 10.00 DEF. Carissa Moore (HAW) 3.26HEAT 4: Brisa Hennessy (CRI) 10.10 DEF. Lakey Peterson (USA) 8.14Outerknown Tahiti Pro Men's Quarterfinal Results:HEAT 1: Kauli Vaast (FRA) 12.26 DEF. Matthew McGillivray (ZAF) 5.23HEAT 2: Kelly Slater (USA) 14.77 DEF. Yago Dora (BRA) 14.10HEAT 3: Caio Ibelli (BRA) 11.00 DEF. Nathan Hedge (AUS) 10.76HEAT 4: Miguel Pupo (BRA) 13.07 DEF. Kanoa Igarashi (JPN) 11.04Women’s WSL Final 5:1 - Carissa Moore (HAW)2 - Johanne Defay (FRA)3 - Tatiana Weston-Webb (BRA)4 - Brisa Hennessy (CRI)5 - Stephanie Gilmore (AUS)Men’s WSL Final 51 - Filipe Toledo (BRA)2 - Jack Robinson (AUS)3 - Ethan Ewing (AUS)4 - Italo Ferreira (BRA)5 - Kanoa Igarashi (JPN)