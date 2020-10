Mikey Wright e Isabell Nichols conquistam o Gold Coast Pro

Mikey Wright e Isabella Nichols foram os grandes vencedores do Boost Mobile Pro Gold Coast, segundo de três eventos do Australian Grand Slam of Surfing, que terminou esta madrugada nos beachbreaks de South Stradbroke Island. Os tubos voltaram a aparecer para o dia final do evento, embora menos consistentes que na véspera.





A prova retomou com os heats em falta dos quartos de final masculinos, onde Wade Carmichael superou o local e Ethan Ewing, que vinha de um triunfo na Tweed Coast, e Mikey Wright bateu Connor O’Leary, avançando assim para as meias-finais.Com a prova a aproximar-se das grandes decisões as meias-finais femininas tiveram heats muito renhidos, com Sophie McCulloch a ganhar por apenas 0,10 pontos a Macy Callaghan, enquanto Isabella Nichols bateu a mais experiente Nikki van Dijk por somente 0,34 pontos.Já do lado masculino, o super favorito Jack Robinson, que tinha sido o destaque da véspera graças aos tubos que apanhou, acabou por ser batido pelo jovem Liam O’Brien. Na outra meia-final Mikey Wright levou a melhor sobre Wade Carmichael, mostrando que a lesão que o impediu de competir do WCT no ano passado já está ultrapassada.Ambas as finais já não foram tanto equilibradas, com Isabella Nichols a bater Sophie McCullogh na feminina, depois de somar 11,07 pontos contra 4,00 da adversária. Já Mikey Wright protagonizou a melhor onda deste dia final, com um tubo incrível que lhe valeu 9,83 pontos. Com 15,83 pontos, Wright deixou O’Brien (9,40) em combinação.Destaque ainda para a realização de um heat de lendas, em que Brendan Margieson levou a melhor frente a quatro nomes sonantes do surf mundial. Dean Morrison terminou no 2.º posto, Bede Durbidge no 3.º, Kieren Perrow no 4.º e, por fim, Mark Occhilupo, no 5.º lugar.