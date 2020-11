Mikey Wright, Ethan Ewing e Isabella Nichols vencem Australian Grand Slam of Surfing

Mikey Wright, Ethan Ewing e Isabella Nichols foram declarados campeões do Australian Grand Slam, conjunto de provas que marcou o regresso das competições na Austrália e que contou para as WSL Countdown Series, uma espécie de aquecimento para a temporada de 2021.





Depois de realizadas as provas da Tweed Coast e Gold Coast, o período de espera do Australian Grand Slam chegou ao fim no passado sábado, sem que a etapa da West Oz fosse para a água, uma vez que durante dois meses nunca foram encontradas as condições ideias. Dessa forma, os líderes do ranking acabaram por sagrar-se vencedores.Wright e Ewing dividiam a liderança nos homens, depois de ambos terem vencido uma etapa e de terem sido terceiros na outra. Tudo começou com um triunfo de Ewing na Tweed Coast, na prova que marcou o regresso dos australianos à água, com Wright a dominar depois na Gold Coast.Já do lado feminino, a jovem Isabella Nichols começou por perder de primeira na Tweed Coast, mas vingou-se com um triunfo na Gold Coast, superando por pouco a bicampeã mundial Tyler Wright nas contas finais. A ex-campeã mundial júnior mostrou, assim, estar a postos para a temporada de 2021, aquela que será a primeira entre a elite mundial feminina.Os vencedores escolheram duas instituições a quem doar o prémio. Os 20 mil dólares de Nichols foram doados Canteen Australia, uma instituição que apoia na luta contra o cancro, enquanto Ethan Ewing e Mikey Wright optaram por dividir os 20 mil dólares pela Take 3 For The Sea e pela Kulai Preschool Aboriginal Corporation, respetivamente.Esta foi apenas uma da série de eventos que a WSL realizou por todo o Mundo. Além de vários eventos separados pelos Estados Unidos e um de demonstração no Brasil, os melhores surfistas do Mundo também competiram na Europa, na Euro Cup of Surfing. França e Portugal foram os países que receberam as etapas, com o campeão mundial Italo Ferreira e a francesa Johanne Defay a serem os vencedores finais.