Mikey Wright protagonizou salvamento heroico no Havai

Mikey Wright ganhou honras de telejornal pelo mundo inteiro, depois do salvamento dramático e heroico que protagonizou no Havai, na passada sexta-feira, o primeiro dia do ano. Uma mulher estava a afogar-se na praia de Keiki, no North Shore, e o surfista australiano ao ver a situação decidiu atirar-se ao mar violenta, de forma a salvar a vida à pessoa em questão.





Tudo aconteceu quando uma senhora estava a banhos e foi surpreendida pela força do mar no shorebreak de Keiki Beach. Rapidamente, várias pessoas tentaram ajudar, enquanto Mikey e a família assistiam a tudo da varanda da propriedade em que estão instalados no North Shore. Após perceber que a situação complicava-se à medida que o tempo passava, o próprio Mikey decidiu ele mesmo intervir.O mais novo dos Wright correu pelo areal e atirou-se ao mar, ao encontro da senhora, que estava prestes a afogar-se. Conhecedor das correntes locais e da força do mar havaiano, o surfista australiano, conseguiu alcançar a mulher e trazê-la para mais perto de terra. Ainda assim, ambos ainda foram castigados com algumas ondas que rebentavam mesmo em cima da terra.A irmã Tyler Wright, bicampeã mundial e atual líder do ranking mundial feminina, acabou por também dar uma ajuda em terra, a par das várias pessoas que tentavam acudir a situação, puxando ambos para zona segura. Um ato que viria a revelar-se determinante por parte de Mikey Wright e acabou por salvar a vida da senhora em questão.Após o salvamento, Mikey Wright foi agraciado pelos presentes, entre os quais a filha da mulher que se estava a afogar. A jovem deu um prolongado abraço a Mikey, agradecendo o facto de este ter salvado a vida da mãe.A Associação de Nadadores Salvadores do North Shore de Oahu também deu os parabéns a Mikey pelo sucedido. "Incrível resgate", começaram por afirmar. "Esta senhora tem sorte por estar viva. O mar no North Shore pode agarrar-te e levar-te a qualquer momento. Por favor, sejam cuidadosos. Mahalo (palavra sagrada para os havaianos e que expressa gratidão) para o Mikey e para os que saltaram para a água", escreveram.