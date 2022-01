Millennium BCP patrocina Teresa Bonvalot

O Millennium BCP vai patrocinar a surfista Teresa Bonvalot, tendo o acordo entre as partes sido formalizado, esta sexta-feira, no Farol da Nazaré. A atleta olímpica torna-se embaixadora do banco e ganha novo impulso para lutar pela qualificação para o Championship Tour, um dos grandes objetivos para 2022.A surfista do Sporting mostrou-se "muito feliz" com a associação ao Millennium. "Partilhamos os mesmos valores, todos os dias queremos superar desafios, cuidando do nosso meio-ambiente", destacou Teresa Bonvalot, que visa a entrada no circuito principal feminino da Liga Mundial de Surf (WSL).O CEO do Millennium BCP explicou que a ligação da entidade "ao surf e à natureza tem a ver com a transformação do banco" e valorizou a tarefa de atletas como Teresa Bonvalot, que se encaixam num quadro de "enorme exigência e consciência dos riscos", tal como sucede na atividade bancária. Miguel Maya frisou, ainda, que a prioridade da instituição no apoio ao desporto vai continuar a ser o ténis e, agora, também o surf, tornando-se o Banco Oficial das provas da World Surf League (WSL) em Portugal.Presente na cerimónia, Francisco Spínola, diretor-geral da WSL para a Europa, África e Médio Oriente, sublinhou que o surf "tem crescido muito, graças ao apoio de muita gente, mas também graças às grandes marcas que se associam à modalidade", aplaudindo a iniciativa do Millennium.