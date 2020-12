Morreu surfista atacado por tubarão em Honolua Bay, no Havai

O surfista que foi atacado por um tubarão na passada terça-feira em Honolua Bay, na ilha havaiana de Maui, acabou por falecer um dia depois, em virtude dos ferimentos sofridos. O incidente que já tinha obrigado a suspender o dia final do Maui Pro, a etapa inaugural do circuito mundial feminino, vai agora obrigar a prova a mudar o local para realizar as finais.





De acordo com os media havaianos, o surfista em causa tinha 56 anos e era natural de Lahaina. Inicialmente, apenas as marcas deixadas na prancha deixavam suspeitar que o homem tinha sido atacado por um tubarão. A vítima foi transportada para o hospital local, depois de ter sido assistida pela própria equipa médica do campeonato, mas acabou por não resistir aos ferimentos.O incidente ocorreu minutos antes de o dia final do Maui Pro ir para a água. A organização da prova chegou a declarar o evento ON, mas depois do ataque a prova foi suspensa por tempo indeterminado, sabendo-se agora que vai terminar noutro local.Esta é a primeira vítima mortal que resulta de um ataque de tubarão no Havai desde novembro de 2019. Uma situação invulgar na idílica zona de Honolua Bay, mas que obrigou a WSL a suspender o campeonato. Agora, a opção, segundo avançam no próprio site, passa por encontrar outra localização em que possam terminar a prova, numa altura em que faltam apenas disputar-se meias-finais e final – e ainda um heat dos quartos-de-final.Segundo a WSL a decisão de não continuar a prova em Honolua Bay foi tomada em conjunto com as autoridades e surfistas. São prometidas novidades para breve, com a direção de prova a frisar que procura uma alternativa no Havai, o que significa que a opção poderá passar até por outros spots fora da ilha de Maui.