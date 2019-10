Mundial de Juniores da ISA: Afonso Antunes em destaque no segundo dia

Portugal prossegue em grande forma a carreira no ISA World Junior Surfing Championship que decorre até domingo em Huntington Beach, com equipa e aspirações completamente intactas

O segundo dia de competição do ISA World Junior Surfing Championship saldou-se por mais uma batalha ganha pela Seleção Nacional a caminho de uma boa classificação neste Mundial de Juniores. A jornada só não foi totalmente positiva pelo percalço de José Champalimaud, que na sua bateria da segunda ronda de qualificação, sofreu um corte num pé provocado por uma das quilhas da sua prancha. Ferimento doloroso que apesar do esforço heroico do internacional sub-18, acabou por o remeter para a repescagem.

Agora, mais que a repescagem, que ainda lhe poderá permitir conquistar um lugar nas finais, resta saber se a ferida lhe permitirá apresentar o seu melhor surf.

A má sorte de Champalimaud teve em Afonso Antunes a sua antítese. O surfista sub-16, filho do antigo campeão europeu João Antunes, mostrou porque é um sério candidato à final do seu escalão, arrancando uma das melhores notas do dia, um 8.17, e dominando o seu heat de estreia na competição.

Martim Paulino seguiu as pisadas de Antunes em direção à ronda dois, também vencendo a sua bateria de sub-16.

Em sub-18 feminino, Mafalda Lopes continua a mostrar o seu surf fortíssimo e venceu o seu heat da segunda ronda de qualificação, ao passo que Carolina Santos, também em grande forma, passou em segundo para a terceira ronda de qualificação.

Finalmente, em sub-16 feminino, a vice-campeã europeia Francisca "Kika" Veselko e a caparicana Beatriz Carvalho também se estrearam com sucesso na prova, passando as suas baterias de qualificação rumo à ronda 2.

O Selecionador Nacional David Raimundo fez um balanço claramente positivo do dia, embora ainda com alguma reserva quanto a José Champalimaud que, apesar de não suscitar preocupações médicas, terá dificuldades em surfar no terceiro dia de prova: "Terminámos agora um dia que foi globalmente positivo. Conseguimos ondas boas, uma delas excelente, do Afonso, num mar em que as condições oscilaram muito durante o dia, com ‘offshore’ ligeiro e ondas de um metro até à hora de almoço, e depois, durante a tarde, muito pior com a entrada de vento menos favorável. Foi, em suma, um bom dia, com a ressalva do pé do Zé, que vamos fazer tudo para recuperar para amanhã."

Seleção Nacional:

Diretor Técnico: Miguel Moreira

Treinador de Surf: Pedro Simão

Selecionador: David Raimundo

Sub-16 feminino: Beatriz Carvalho, Francisca Veselko, Gabriela Dinis.

Sub-16 masculino: Afonso Antunes, Joaquim Chaves, Martim Paulino

Sub-18 feminino: Carolina Santos, Mafalda Lopes, Matilde Passarinho

Sub-18 masculino: Guilherme Ribeiro, João Vidal, José Champalimaud