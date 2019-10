Mundial de Juniores da ISA: Seleção Nacional atacou Mundial com registo (quase) perfeito

Dos seis surfistas que abriram a competição neste Mundial de Juniores da ISA, apenas dois foram remetidos para as repescagens em condições extremamente complicadas. Mas as aspirações de todos mantém-se inalteradas

Portugal teve uma entrada difícil mas globalmente positiva no Mundial de Juniores da ISA (ISA World Junior Surfing Championship) que decorre até dia 3 de Novembro na emblemática Huntington Beach, na Califórnia, considerada um dos berços do surf moderno. Assim, num dia de 10 horas e meia de competição (!) a Seleção Nacional orientada por David Raimundo teve oito dos seus doze surfistas a competir e dois deles (João Vidal e Matilde Passarinho) a terem de seguir o espinhoso percurso das repescagens.

Recorde-se que no habitual formato de competição da International Surfing Association os atletas podem seguir no percurso de qualificação até às finais ou, em caso de derrota, ter a hipótese de progredir num percurso paralelo de repescagem, como aconteceu com João Vidal (sub-18 masculino) e Matilde Passarinho (sub-18 feminino), logo na primeira ronda do evento.

O selecionador David Raimundo não escondeu o desagrado pela passagem prematura de dois surfistas nacionais para o percurso de repescagem, mas salvaguardou a lição que passará para o grupo: "Não estávamos a contar ter dois atletas nas repescagens tão cedo mas foi um dia muito longo com condições muito difíceis [ondas pequenas e muito frio] e não conseguimos todos adaptarmo-nos tão bem como seria desejável. Mas tudo está em aberto, a equipa está a surfar bem, o ambiente é bom...cometemos pequenos erros que tentaremos não repetir."

De resto, José Champalimaud e Guilherme Ribeiro (sub-18), Joaquim Chaves (sub-16), Mafalda Lopes e Carolina Santos (sub-18 feminino) e Gabriela Dinis (sub-16) passaram categoricamente à segunda ronda de qualificação dos respetivos escalões.

Ficaram ainda por estrear-se em competição Afonso Antunes e Martim Paulino (sub-16), Beatriz Carvalho e Francisca Veselko (sub-16 feminino).

A Seleção Nacional:

Diretor Técnico: Miguel Moreira

Treinador de Surf: Pedro Simão

Selecionador: David Raimundo

Sub-16 feminino: Beatriz Carvalho, Francisca Veselko, Gabriela Dinis.

Sub-16 masculino: Afonso Antunes, Joaquim Chaves, Martim Paulino

Sub-18 feminino: Carolina Santos, Mafalda Lopes, Matilde Passarinho

Sub-18 masculino: Guilherme Ribeiro, João Vidal, José Champalimaud