Mundial ISA 2022 vai acontecer em Setembro em Huntington Beach

A Associação Internacional de Surf (ISA) revelou, esta terça-feira, que o próximo Mundial ISA acontecerá na praia californiana de Huntington Beach, já em Setembro deste ano. Os ISA World Surfing Games 2022 têm o aliciante extra de ser a primeira prova a definir vagas para os Jogos Olímpicos de Paris’2024.Depois de El Salvador ter sido o palco deste Mundial em Maio de 2021, servido igualmente do último palco de qualificação para Tóquio’2020, os Estados Unidos voltam a receber este importante evento disputado por Seleções. Tradicionalmente conhecido como Mundial de Surf Amador, com a entrada em cena do surf nos Jogos Olímpicos a importância desta prova cresceu drasticamente.Assim, de 17 a 24 de Setembro deste ano, a famosa praia de Huntington, um dos beach breaks mais históricos do surf mundial, vai receber dezenas de seleções e centenas de surfistas oriundos de todos os pontos do planeta, incluindo Portugal, que por tradição aponta aos lugares cimeiros do pódio. Todos lutam pelas medalhas de ouro em disputa, tanto a nível coletivo como a nível individual.Contudo, em 2022 vai haver ainda mais interesse, depois de a ISA anunciar uma nova regra no processo de qualificação olímpica. Os países mais fortes na prova masculina e feminina do Mundial 2022 e também no de 2024 irão garantir vaga extra para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. E só nestes dois casos o país que as conquistar poderá "furar" a regra do máximo de dois surfistas qualificados por género, levando assim um máximo de três por género até a Teahupoo, no Taiti, onde vai ser o palco da prova de surf."Huntington Beach torna-se no primeiro passo da nossa entusiasmante remada para os Jogos Olímpicos de 2024", começou por dizer Fernando Aguerre, presidente da ISA. "Ondas excelentes a forte cultura de surf do Sul da Califórnia fazem desta uma escolha natural para este icónico evento. Com duas vagas olímpicas em disputa para o melhor país do lado masculino e feminino, este Mundial promete ser épico e o mais importante da história até ao momento", frisou.Dessa forma, após o Mundial de 2022 vão ficar a ser conhecidas já duas vagas, neste caso a título de país e não individual, para os Jogos de Paris’2024. Não deixa de ser curioso que este processo de qualificação olímpica comece numa onda habitualmente pequena e com pouco potencial, tão paradoxal em relação a Teahupoo, que é famosa pelos seus tubos enormes e pesados.Este será, assim, um regresso dos ISA World Surfing Games a Huntington Beach, que ali se realizaram pela última vez em 2006. Antes disso já tinha recebido esta prova em 1984 e 1996. Contudo, esta praia é famosa por receber atualmente vários campeonatos, sendo que ainda em 2018 e 2019 organizou o Mundial Júnior da ISA, além de receber anualmente uma das etapas do circuito Challenger Series, que dá acesso ao circuito Mundial.Os surfistas portugueses vão ter de se deslocar a Huntington Beach duas vezes este ano. Isto porque no início de Agosto seis deles – Vasco Ribeiro, Frederico Morais, Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes, Yolanda Hopkins e Kika Veselko - vão ali competir na quarta etapa das Challenger Series. Depois, em Setembro, a maioria deles deverá ser presença na Seleção Nacional, que irá a jogo com três surfistas masculinos e três femininos, para defender o 3.º posto coletivo alcançado no último Mundial.Em termos de calendário, há a particularidade de este Mundial ISA acontecer em datas coincidentes com as datas provisórias do QS3000 dos Açores, importante prova do circuito regional de qualificação europeu para as Challenger Series 2023. Algo que poderá originar mudança de datas na prova açoriana, que surge no calendário com um período de espera que vai de 19 a 24 de Setembro.