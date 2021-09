Mundial Júnior cancelado e com mudança de escalão anunciada

Em 2021 não haverá novamente campeão mundial de juniores da WSL. Embora já com os circuitos principais a iniciarem-se a conta-gotas, a pandemia voltou a fazer baixas em provas internacionais de surf, com a World Surf League a anunciar no final da passada semana o cancelamento da prova que iria acontecer em Taiwan, no início de dezembro.

Pelo segundo ano consecutivo não haverá luta pelos títulos mundiais juniores, depois de em 2020 a pandemia também ter acabado por causar o cancelamento de todos os circuitos da WSL. Uma notícia que é justificada com a impossibilidade logística de fazer viajar jovens surfistas de todos os pontos do Mundo para Jinzung Harbor, em Taiwan.

Dessa forma, todos os eventos regionais do escalão júnior que já se realizaram, como os dois campeonatos que já aconteceram em ondas europeias e que contaram com vários portugueses, ou que se vão realizar até final do ano, irão contar para os rankings de 2022.

Um dos efeitos já causados por esta situação é o facto de a prova que estava prevista para os Açores ter saído do calendário – o QS mantém-se. Ainda assim, o circuito europeu Pro Júnior terá mais uma etapa em 2021, com a realização prevista de uma etapa no sudoeste francês entre 13 e 15 de Outubro.

Contudo, a WSL aproveitou este cancelamento para anunciar uma grande mudança, que passa por um regresso ao formato antigo. O escalão de júnior volta a abranger surfistas até aos 20 anos, depois de apenas um par de anos em que o limite de idade foi reduzido para os 18 anos. A justificação passa por dar mais tempo aos jovens surfistas para amadurecerem neste circuito e ganharem ritmo para atacar os circuitos profissionais.

Na prática, surfistas que este ano já não tinham idade para competirem nos juniores passam a ter mais um ano para competir neste escalão. Dessa forma, nomes como os dos portugueses Afonso Antunes, Joaquim Chaves ou Kika Veselko, por exemplo, ainda terão mais oportunidades para singrarem neste escalão a nível mundial.