Mundial Júnior da WSL mantém-se em San Diego mas troca de palco

A World Surf League anunciou que os títulos mundiais juniores de 2023 vão decidir-se de 9 a 14 de janeiro, numa etapa única que irá acontecer em Oceanside Pier, na Califórnia. Depois de no ano passado a portuguesa Kika Veselko ter conquistado um histórico título mundial feminino, este ano a prova mantém-se em San Diego, mas muda de praia, uma vez que em janeiro do ano passado foi Seaside Reef o palco da ação.Em prova vão estar os melhores surfistas Sub-20 do Mundo a discutir os títulos mundiais da categoria, com Kika Veselko a ter ainda a possibilidade de defender o título conquistado em janeiro deste ano, tal como o australiano Jarvis Earle, campeão da prova masculina.Com a WSL a apurar os dois melhores surfistas masculinos e femininos dos rankings regionais, restam ainda 20 wildcards (10 masculinos e 10 femininos) para distribuir para surfistas determinados pela WSL. As irmãs bascas Annette e Janire Gonzalez Etxabarri, o francês Sam Piter e o israelite Elay Bochan são os surfistas europeus com lugares já garantidos.Portugal não conseguiu apurar qualquer surfista de forma direta através do Pro Júnior Europeu, mas poderá ver surfistas serem convidados para este certame. Maria Salgado, no 5.º lugar do ranking feminino, e Francisco Mittermayer, no 6.º lugar do ranking masculino, foram os melhores portugueses do circuito Pro Júnior Europeu 2023, o que deixa a armada lusa pendente de convites.É isso que pode acontecer com Kika Veselko, que já não competiu no Pro Júnior por estar já a disputar a qualificação para o circuito mundial, nas Challenger Series. O facto de ser campeã mundial em título deverá garantir-lhe um dos wildcards, caso tenha como objetivo participar no evento.