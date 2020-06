Nacional de surf na Figueira da Foz muda-se para a praia da Murtinheira

A etapa inaugural da liga portuguesa de surf, que começou na sexta-feira na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, muda-se hoje para o areal da Murtinheira, norte do Cabo Mondego, revelaram fontes da organização e autoridade marítima.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do porto da Figueira da Foz, João Lourenço, disse ter dado parecer positivo à mudança de praia, depois de um primeiro dia de competição no Cabedelo, com poucas ondas e pouco consistentes, situação que chegou a levar à interrupção da prova durante a tarde.

O Figueira Pro, que é também a primeira prova de surf mundial depois da interrupção causada pela pandemia de covid-19, acabou por ser retomado já depois das 17:00 e todas as baterias da primeira ronda do quadro masculino foram concluídas, a última já depois do por-do-sol, cerca das 21:30.

"Dei parecer positivo para irem para a Murtinheira. O campeonato vai-se fazer naquela zona e no domingo regressa ao Cabedelo", afirmou João Lourenço.

Embora em declarações anteriores o capitão do Porto tenha afirmado que à partida para a primeira etapa da liga portuguesa de surf não tinha sido prevista uma praia alternativa, caso não existissem ondas no Cabedelo, hoje esclareceu que na reunião preparatória com a organização "não foi equacionado um plano b e por isso [a praia alternativa] não estava prevista no plano de segurança".

"Como não se prevê nenhuma questão de segurança, dei parecer positivo", frisou o capitão do Porto, acrescentando que o licenciamento é da responsabilidade da Câmara Municipal da Figueira da Foz, nos termos das competências municipais.

Já fonte da Associação Nacional de Surfistas (ASN), promotora do Figueira Pro, disse que o segundo dia de prova irá decorrer na praia da Murtinheira, com a chamada dos surfistas prevista para as 09:00.

A organização irá utilizar um parque de estacionamento anexo a um bar e apoio de praia existente perto do posto territorial da GNR, transferindo parte da logística para o local, nomeadamente os veículos pesados ligados às transmissões televisivas. Já as infraestrutura dos jurados e de apoio serão instaladas em tendas no areal.