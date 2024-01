Nazaré Big Wave Challenge pode acontecer na segunda-feira

A World Surf League colocou em alerta amarelo o Nazaré Big Wave Challenge, o que significa que na segunda-feira poderá haver ação na Praia do Norte, com alguns dos melhores surfistas de Ondas Grandes do Mundo. A organização encontra-se a monitorizar a ondulação que vai entrar na costa portuguesa no início da próxima semana, de forma a fazer nova chamada nas próximas horas.Entre esta sexta-feira e sábado, a WSL deverá dar luz verde para a realização do evento, caso as condições evoluam favoravelmente, ou recuar e não avançar com a prova. Contudo, este alerta amarelo serviu para permitir que surfistas e staff se preparem para a ação e que tenham tempo suficiente para viajar para o nosso país, sobretudo no caso dos internacionais.Estando prevista a entrada de uma ondulação acima dos 4 metros, com um período de 15 a 16 segundos, e com vento fraco, é possível que as ondas assumam proporções bem grandes na Praia do Norte. Resta perceber a evolução desta ondulação nas próximas horas, numa altura em que esta parece estar a atrasar para terça-feira, o que poderia levar a organização até a optar por realizar a prova em dois dias.Esta é uma competição de tow-in, em que os surfistas formam pares que vão disputar os prémios em jogo. Em prova vai estar uma dupla totalmente portuguesa, composta por João de Macedo e António Silva, mas também Nic von Rupp, que faz dupla com o brasileiro Pedro Scooby, e António Laureano com a brasileira Maya Gabeira.Team 1: Lucas Chianca (BRA) e Kai Lenny (HAV)Team 2: Nic von Rupp (PRT) e Pedro Scooby (BRA)Team 3: Andrew Cotton (GBR) e Will Skudin (EUA)Team 4: Rodrigo Koxa (BRA) e Kealii Mamala (HAV)Team 5: João De Macedo (PRT) e António Silva (PRT)Team 6: Sebastian Steudtner (ALE) e Daniel Goldberg (HAV)Team 7: Maya Gabeira (BRA) e António Laureano (PRT)Team 8: Michelle des Bouillons (BRA) e Ian Cosenza (BRA)Team 9: Justine Dupont (FRA) e Éric Rebière (FRA)