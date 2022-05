Nazaré com 17 nomeações para os Red Bull Big Wave Awards 2022

Foi à margem do anúncio do novo recorde mundial do Guinness para a Maior Onda já surfada, distinção atribuída ao alemão Sebastian Steudtner, que a WSL anunciou os nomeados para finalistas dos Red Bull Big Wave Awards. A Nazaré domina a lista de nomeados, onde surgem dois big riders portugueses entre os cinco finalistas para a maior onda do ano em tow-in.Com a Praia do Norte, na Nazaré, e Jaws, em Maui (Havai) a serem os locais incontornáveis entre os finalistas ano após ano, em 2022 há registos para novos picos entre os finalistas das várias categorias, mas também um aumento de domínio da Nazaré, que arrebatou todas as nomeações para a Maior Onda do Ano em Tow-in, tanto no feminino como no masculino.É na categoria masculina que surgem as duas nomeações português, com João de Macedo e Nic von Rupp a figurarem entre os cinco finalistas. A eles juntam-se ainda os brasileiros Pedro Scooby e Lucas "Chumbo" Chianca, principais favoritos ao prémio, e o norte-americano Mason Barnes. Do lado feminino as nomeações dividem-se em três para a francesa Justine Dupont e duas para a brasileira Michelle des Buillons.Dupont conseguiu ser ainda nomeada para a Maior Onda na Remada com uma onda na Nazaré. O mesmo aconteceu no masculino com Lucas Chumbo, mas também com o compatriota Pedro Calado e com o australiano Jamie Mitchell. Na categoria principal, "Ride of The Year", a Nazaré surge apenas com uma nomeação feminina, por parte de Michelle des Buillons, enquanto no masculino Pedro Scooby e Lucas Chumbo concorrem a este prémio.Em termos de outros picos nomeados, além da Praia do Norte e Jaws, que dominam com 17 nomeações da onda portuguesa contra seis da havaiana, destaque ainda para a presença de Mavericks (Califórnia), Outer Reef Kahului (Havai), Shipsterns Bluff (Austrália), Himalays (Havai) e a famosa onda tubular de Teahupoo, no Taiti (Polinésia Francesa), onde vai acontecer a prova de surf dos Jogos Olímpicos de Paris’2024.Com os vencedores destes que são considerados os Oscares das Ondas Grandes a serem anunciados numa cerimónia a decorrer no próximo dia 7 de Julho, estão entre os finalistas possíveis candidatos a um novo recorde mundial do Guinness. Tal como Steudtner, que venceu a categoria de maior onda do ano em tow-in nos prémios de 2021, o vencedor deste ano poderá bater esse registo, agora cifrado em 26,21 metros. A acontecer uma oficialização está marcada para 1 de Novembro deste ano.Em jogo nos Red Bull Big Wave Awards 2022 está um prize-money total de 350 mil dólares, com os prémios a serem também dirigidos aos fotógrafos e filmmakers que retrataram as ondas, além das equipas das quais os nomeados fazem parte.Annie Reickert at Outer Reef Kahului, Hawaii on December 5, 2021Justine Dupont at Teahupo’o, Tahiti on October 6, 2021Justine Dupont at Teahupo’o, Tahiti on August 13, 2021Michelle des Bouillons at Nazaré, Portugal on February 10, 2022Paige Alms at Jaws, Hawaii on January 9, 2022Billy Kemper at Jaws, Hawaii on November 2, 2021Francisco Porcella at Jaws, Hawaii on November 2, 2021Lucas "Chumbo" Chianca at Nazaré, Portugal on February 25, 2022Mikey Brennan at Shipstern Bluff, Australia on March 26, 2022Pedro Scooby at Nazaré, Portugal on December 13, 2021Justine Dupont at Nazaré, Portugal on January 8, 2022Justine Dupont at Nazaré, Portugal on January 8, 2022Justine Dupont at Nazaré, Portugal on January 8, 2022Michelle des Bouillons at Nazaré, Portugal on December 13, 2021Michelle des Bouillons at Nazaré, Portugal on December 11, 2021João Macedo at Nazaré, Portugal on February 25, 2022Lucas "Chumbo" Chianca at Nazaré, Portugal on January 8, 2022Mason Barnes at Nazaré, Portugal on February 26, 2022Nic Von Rupp at Nazaré, Portugal on January 8, 2022Pedro Scooby at Nazaré, Portugal on January 8, 2022Annie Reickert at Jaws, Hawaii on November 2, 2021Justine Dupont at Nazaré, Portugal on November 19, 2021Katie Mae McConnell at Himalayas, Hawaii on January 22, 2022Paige Alms at Jaws, Hawaii on November 2, 2021Raquel Heckert at Himalayas, Hawaii on January 22, 2022Ben Andrews at Mavericks, California on January 11, 2022Billy Kemper at Jaws, Hawaii on November 2, 2021Jamie Mitchell at Nazaré, Portugal on February 9, 2022Lucas "Chumbo" Chianca at Nazare, Portugal on January 12, 2022Pedro Calado at Nazaré, Portugal on January 12, 2022