Nazaré Tow Surfing Challenge está de regresso

A próxima segunda-feira é Dia de Todos os Santos e, por isso, feriado nacional. Mas o dia também vai ficar marcado pelo início do período de espera do muito aguardado Nazaré Tow Surfing Challenge presented by Jogos Santa Casa. O evento de ondas grandes que traz os maiores big riders do Mundo à Praia do Norte está, assim, de regresso.





Já não era segredo que a WSL tinha intenção de fazer correr os campeonatos de ondas grandes nesta temporada de inverno, depois de a pandemia ter impedido a realização deste tipo de campeonatos no ano passado. Além da Nazaré, no mesmo dia também arranca a espera para o Jaws Big Wave Championship, o outro evento do género sancionado pela WSL, que se realiza na ilha de Maui, no Havai.Assim, de 1 de Novembro a 31 de Março de 2022 pode haver ação a qualquer momento, tanto na Nazaré como em Jaws. Basta para isso que as condições ideais estejam reunidas e que a organização dê luz verde para o espetáculo ir para a água. Um momento muito aguardado, pois a espera por um evento destes já vai em praticamente dois anos.Simbolicamente, este fim-de-semana entra um swell enorme na nossa costa, embora seja de tempestade, o que não permite a formação de ondas perfeitas. Ainda assim, fica o registo para o começo da temporada de inverno e das ondulações grandes.Nos próximos dias deverão ser conhecidas mais novidades em relação a este Nazaré Tow Surfing Challenger, nomeadamente em relação ao formato e talvez aos surfistas convidados. Nos anos mais recentes esta prova disputou-se em duplas de Tow-in e assim se deverá manter.