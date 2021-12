Nazaré Tow Surging Challenge com alerta amarelo para domingo ou segunda-feira

A World Surf League acaba de lançar o alerta amarelo para uma possível realização do Nazaré Tow Surfing Challenge, evento de tow-in que vai acontecer mais uma vez nas famosas ondas gigantes da Praia do Norte. A organização tem estado a monitorizar as condições e tudo parece estar alinhado para haver ação no domingo ou segunda-feira.Com a chegada das primeiras grandes ondulações de inverno à costa portuguesa, a WSL está a olhar com atenção a ondulação na casa dos 3 metros que tem como pico a tarde de domingo. O facto de não haver praticamente vento e de o período da ondulação ser de 21 segundos, poderá preencher os requisitos para a realização do evento.Ainda assim, teremos de esperar por sábado para saber se haverá ou não luz verde para este TUDOR Nazaré Tow Surfing Challenge Presented by Jogos Santa Casa. Até lá a organização vai monitorizar este swell ao pormenor para depois decidir se a prova vai mesmo para a água ou se a chamada fica adiada para outra altura."Estamos à espera de ondas entre os 40 e os 60 pés [entre 12 a 18 metros] de altura e vamos monitorizar de perto as previsões nos próximos dias", afirmou Jessi Miley-Dyer, responsável de competições da WSL. Se as previsões se mantiverem como estão, certamente que vamos dar luz verde no sábado. Estamos a trabalhar no terreno com o Garrett McNamara e a aproveitar toda a sua experiência e conhecimento para ajudar-nos a perceber quando vamos colocar a prova na água", frisou.Na água vão estar nove equipas de dois surfistas. Cada equipa vai participar em dois heats, com duração de 60 minutos cada, em que os surfistas vão alternando entre a prancha e o jet-ski. Cada heat terá apenas três equipas dentro de água em simultâneo, de forma a evitar possíveis acidentes.Após as equipas surfarem os dois heats, a pontuação irá ser contabilizada de forma individual, com as duas melhores ondas a serem contabilizadas, mas com melhor onda a dobrar a pontuação, o que permitirá um máximo de 30 pontos. Em jogo, além do triunfo final, estarão ainda outros prémios para diferentes categorias.Team 1: Kai Lenny (HAW), Lucas Chianca (BRA)Team 2: Nic Von Rupp (PRT), Pedro Scooby (BRA)Team 3: Rodrigo Koxa (BRA), Eric Rebiere (FRA)Team 4: Andrew Cotton (GBR), Will Skudin (USA)Team 5: Axier Muniain (EUK), Francisco Porcella (ITA)Team 6: João de Macedo (PRT), Antonio Silva (PRT)Team 7: Maya Gabeira (BRA), Sebastian Steudtner (DEU)Team 8: Justine Dupont (FRA), Pierre Rollet (FRA)Team 9: Michelle des Bouillons (BRA), Ian Cosenza (BRA)