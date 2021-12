Nevoeiro adiou arranque do Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge

O nevoeiro cerrado que se apresentou esta manhã de domingo na Praia do Norte, na Nazaré, não permitiu o arranque do Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge presented by Jogos Santa Casa. Após várias chamadas, a organização optou por adiar o começo da prova de ondas gigantes para esta segunda-feira, para tristeza dos milhares de espectadores que rumaram até à zona do Farol da Nazaré.As expectativas eram altas, depois de a organização ter dado luz verde no sábado para o arranque da prova. Com previsões de um grande swell a chegar, que prometia gerar ondas até 20 metros de altura, e com o vento a mostrar-se fraco e favorável, a verdade é que poucos esperavam que fosse o nevoeiro a estragar os planos da organização e dos fãs que correram em romaria até à Praia do Norte.Depois de uma primeira chamada às 8 horas, a manhã multiplicou-se em sucessivos calls sem qualquer efeito, pois o nevoeiro nunca arredou pé. A decisão final de adiar a prova para segunda-feira, onde as previsões do mar são idênticas à deste domingo, surgiu já às 13 horas, uma vez que o nevoeiro continuava a não permitir sequer ver o tamanho real das ondas que quebravam.Embora na vila o sol já se mostrasse cintilante, a zona da praia estava completamente coberta de nevoeiro. Algo que também impossibilitou perceber a real quantidade de pessoas que se deslocaram à Praia do Norte para ver a ação. A zona circundante do farol estava repleta de espectadores, com muitos estrangeiros a ocuparem as "bancadas naturais" circundantes ao farol da Nazaré.Enquanto a incerteza ia invadindo os bastidores desta prova, no Porto de Abrigo da Nazaré, onde se situam os armazéns de equipamentos e zona de atletas, alguns nomes sonantes do desporto nacional também se juntaram a este certame. Os olímpicos Telma Monteiro, João Pereira e Maria Martins foram alguns dos convidados especiais que puderam ver por dentro toda a dinâmica do pré-competição e conviver com alguns dos surfistas presentes, seguindo depois para o farol, onde seria suposto verem a ação in loco.Apesar da deceção causada pelo nevoeiro este domingo, caso as condições climatéricas aliviem, esta segunda-feira a prova deverá mesmo ir para a água. Embora, não sejam esperados tantos milhares de visitantes por ser um dia de semana, a verdade é que a mega operação da organização tem tudo a postos para levar o espetáculo das ondas gigantes da Nazaré aos quatro cantos do Mundo. Até porque, caso arranque mesmo, a prova será transmitida em direto no site, Facebook e Youtube da World Surf League.