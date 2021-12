Nevoeiro deu tréguas na Praia do Norte

O Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge está ON, com a organização a marcar o início da ação para as 8H30 desta segunda-feira. Depois do nevoeiro que impediu a realização da prova de Tow-in no domingo, hoje o céu está limpo e as ondas surgiram para aquilo que se prevê um grande espetáculo ao longo de todo o dia.Com previsões que apontam para a chegada de ondas na casa dos 20 metros e com o vento a colaborar, a organização deu luz verde ao início da manhã. Ao todo estarão 18 surfistas em prova, divididos por equipas de 2 elementos. A prova terá um total de seis heats, cada um com cerca de uma hora.Toda a ação pode ser acompanhada em direto no site, Youtube e Facebook da World Surf League.Tow-In TeamsTeam 1: Kai Lenny (HAW), Lucas Chianca (BRA)Team 2: Nic Von Rupp (PRT), Pedro Scooby (BRA)Team 3: Rodrigo Koxa (BRA), Kealii Mamala (HAW)Team 4: Andrew Cotton (GBR), Will Skudin (USA)Team 5: Axier Muniain (EUK), Francisco Porcella (ITA)Team 6: João de Macedo (PRT), Antonio Silva (PRT)Team 7: Maya Gabeira (BRA), Eric Rebiere (FRA)Team 8: Justine Dupont (FRA), Pierre Rollet (FRA)Team 9: Michelle des Bouillons (BRA), Ian Cosenza (PRT)Heat DrawHeat 1, Group ATeam 1: Kai Lenny (HAW), Lucas Chianca (BRA)Team 5: Axier Muniain (EUK), Francisco Porcella (ITA)Team 8: Justine Dupont (FRA), Pierre Rollet (FRA)Heat 2, Group BTeam 3: Rodrigo Koxa (BRA), Kealii Mamala (HAW)Team 4: Andrew Cotton (GBR), Will Skudin (USA)Team 9: Michelle des Bouillons (BRA), Ian Cosenza (PRT)Heat 3, Group CTeam 2: Nic Von Rupp (PRT), Pedro Scooby (BRA)Team 6: João de Macedo (PRT), Antonio Silva (PRT)Team 7: Maya Gabeira (BRA), Eric Rebiere (FRA)Heat 4, Group ATeam 1: Kai Lenny (HAW), Lucas Chianca (BRA)Team 5: Axier Muniain (EUK), Francisco Porcella (ITA)Team 8: Justine Dupont (FRA), Pierre Rollet (FRA)Heat 5, Group BTeam 3: Rodrigo Koxa (BRA), Kealii Mamala (HAW)Team 4: Andrew Cotton (GBR), Will Skudin (USA)Team 9: Michelle des Bouillons (BRA), Ian Cosenza (PRT)Heat 6, Group CTeam 2: Nic Von Rupp (PRT), Pedro Scooby (BRA)Team 6: João de Macedo (PRT), Antonio Silva (PRT)Team 7: Maya Gabeira (BRA), Eric Rebiere (FRA)Os prémios em disputa serão a melhor performance masculina, melhor performance feminina, melhor performance em equipa e ainda o prémio Santa Casa Most Committed, que visa premiar o surfista mais comprometido.