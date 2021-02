Newcastle vai receber a quarta etapa australiana do WCT

Num par de horas a WSL encontrou solução para aquilo que parecia ser um enorme problema de calendário. Depois da rejeição por parte de Lennox Head em receber um evento do WCT, a WSL anunciou esta sexta-feira que vai mesmo haver uma quarta etapa em solo australiano. A mesma vai acontecer em Newcastle, também em Nova Gales do Sul.

Os primeiros rumores começaram a surgir ao início do dia de ontem, com Ryan Callinan, surfista de Newcastle que faz parte do WCT, a comentar a possibilidade a um meio de comunicação local. E ao fim do dia surgiu mesmo a oficialização, com as entidades locais e a WSL a juntarem-se para anunciar a novidade.

A praia de Merewether, que ao longo dos últimos anos recebeu uma das mais importantes etapas da perna australiana do WQS, passa assim a fazer parte do WCT e a receber os melhores surfistas do Mundo. Newcastle junta-se a Bells Beach (Vitória), Margaret River, no Oeste australiano, e Snapper Rocks, na Gold Coast (Queensland) nas paragens da perna australiana.

De acordo com a WSL, a perna australiana do WCT irá arrancar no dia 1 de abril, com esta etapa de Newcastle, ao contrário do que estava inicialmente previsto, com a etapa de Bells Beach. Em relação aos outros três eventos a entidade explica que está a trabalhar com os outros governos regionais a fim de confirmar todas as datas.

A fórmula encontrada para contornar as fortes medidas restritivas na Austrália devido à pandemia passa por fretar um avião que irá transportar todos os surfistas internacionais desde Los Angeles, na Califórnia, até Sydney, onde posteriormente todos irão cumprir os 14 dias de quarentena. Dessa forma, o governo regional de Nova Gales do Sul aceitou que a prova acontecesse.

Depois, com essa "bolha" já criada, resta estudar formas de os surfistas e toda a estrutura do WCT poderem viajar entre os próprios estados australianos, cada um com as suas medidas específicas. A WSL garante que terá novidades sobre as restantes etapas nos próximos dias, acreditando que será mesmo possível realizar uma perna com quatro etapas nas ondas australianas.