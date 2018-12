Neymar de olhos postos no Havai

Em outubro, Neymar viajou até Portugal para ver Gabriel Medina (tentar) ser campeão do Mundo durante a etapa de Peniche do World Tour. O brasileiro, líder do ranking, não conseguiu tal desígnio, adiando a decisão para o Havai, mas nem por isso Neymar deixa de apoiar à distância.Nas redes sociais, o craque do Paris SG e da seleção brasileira deixou uma mensagem emocionada. "Vai Medina! Deus deu-te talento para ser diferente, sabemos como te preparaste e quem te ama estará a torcer. Estou longe, mas o meu coração está contigo. Mostra o teu talento mais uma vez: voa, aéreo, pirueta e todas aquelas ‘maluquices’ que fazes nas ondas. Amo-te", garantiu o futebolista.Já em Pipeline, onde se discute não só o título como a permanência no Tour de 2019, Medina garantiu a qualificação direta para a 3ª ronda, enquanto o seu grande amigo português Frederico Morais, 21º do ranking mundial e na luta pela manutenção (ficam no Tour os 22 primeiros), caiu para a repescagem, onde defronta o australiano Connor O’Leary (26º).Kikas precisa de passar este heat, caso contrário ficará com a sua permanência no Tour dependente de terceiros.