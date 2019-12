Nic von Rupp, Alex Botelho e Macedo conhecem adversários em Jaws

Já são conhecidos os heats da ronda inaugural do Jaws Big Wave Championship, que vai esta quinta-feira para a água e que esta temporada vai servir de etapa única para coroar o campeão mundial de ondas grandes. Em prova estarão três portugueses, sendo que dois deles vão estar juntos no mesmo heat da ronda inaugural.Nic von Rupp e Alex Botelho vão competir no heat 2, tendo uma forte concorrência pela frente. Os havaianos Kai Lenny, Ian Walsh e Mark Healy e o norte-americano Will Skudin serão os adversários, sendo que apenas três dos seis surfistas presentes neste heat irão avançar para as meias-finais.Já João de Macedo, que garantiu a entrada em prova em virtude de uma lesão de Trevor Carlson, vai estar no quarto e último heat da ronda, onde terá a companhia do brasileiro Lucas "Chumbo" Chianca e ainda dos havaianos Tyler Larronde, Koa Rothman, Torrey Meister e Ty Simpson-Kane.Destaque ainda para a presença dos dois últimos campeões mundiais noutros heats. O sul-africano Grant "Twiggy" Baker, que defende o título conquistado no ano passado, vai estar logo no heat de abertura. Já Billy Kemper vem direto de Pipeline, onde venceu os trials e chegou até à 3.ª ronda, sendo eliminado apenas ontem, para se juntar ao heat 3.A prova tem chamada marcada para as 5 horas portuguesas e promete um espetáculo sem igual!