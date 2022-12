Nic von Rupp falha acesso à final em Pipeline

O Vans Pipe Masters regressou, este sábado, à água no Havai, com muitos tubos a animarem o segundo dia de ação, onde homens e mulheres estiveram em competição. O português Nic von Rupp melhorou ligeiramente a prestação do dia anterior, mas não conseguiu melhor que o 29.º registo entre os 40 surfistas em prova, ficando longe do acesso à final deste evento especial.Nicolau esteve na água no heat 7 da ronda 2, na companhia dos havaianos Matt Meola e Kala Grace e ainda do japonês Riaru Ito. O melhor que Nic von Rupp fez foi uma onda de 5,20 pontos, que lhe rendeu um total de 13 pontos, feitas as contas das duas melhores ondas entre os dois heats que realizou.Com muita emoção até ao final, os últimos heats desta ronda 2 acabaram por ser decisivos para encontrar os quatro finalistas deste Pipe Masters. Em relação à véspera, apenas o norte-americano Balaram Stack resistiu no top 4 da leaderboard, que terminou com o havaiano Kaulana Apo no topo. Os tops mundiais Griffin Colapinto e João Chianca são os outros dois finalistas.De fora ficaram surfistas que deram show neste segundo dia, conseguindo algumas das maiores notas do evento, como Billy Kemper, Makana Pang, Eithan Osborne ou Harry Bryant, ainda assim incapazes de conseguir juntar duas pontuações suficientes para entrar para o top 4 da tabela.Já na prova feminina o grande destaque foi a havaiana Carissa Moore, que esteve muito perto da nota perfeita, recebendo mesmo um 10 de um dos três juízes. Um tubo muito bem negociado para Backdoor, que rendeu 29,50 pontos num máximo de 30 à cinco vezes campeã mundial.Com Carissa bem cimentada na liderança da tabela feminina, a norte-americana Caitlin Simmers surge na segunda posição, estando os outros dois lugares do top 4, para já, na posse das havaianas Bettylou Sakura Johnson e Moana Jones. Contudo, ainda muita coisa pode mudar com a realização da ronda 2 feminina, que ficou para o dia final deste Pipe Masters. Terça-feira, o último dia da janela de espera, deverá ser o dia das finais.