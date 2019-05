Nic von Rupp recebe convite para o circuito mundial de ondas grandes

O português Nic von Rupp recebeu um 'wildcard' da World Surf League para integrar o circuito mundial de ondas grandes de 2019/20, juntando-se ao compatriota Alex Botelho, anunciou a Associação Nacional de Surfistas (ANS).O convite resultou do facto de o surfista da Praia Grande ter ficado no 'top 6' entre os 15 finalistas candidatos ao prémio Overall Performance Of The Year dos WSL Big Wave Awards, os Oscares das ondas grandes, numa cerimónia que decorreu na quinta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos."Este foi um objetivo que sempre tracei. É uma excelente forma de começar o ano, depois de um inverno longo, árduo e com muito trabalho, onde andei a correr atrás das maiores ondulações. Chegar a Los Angeles e ficar entre os seis melhores surfistas de ondas grandes do ano é uma sensação mesmo incrível", disse Nicolau con Rupp, citado pela ANS.Esta será a primeira vez que Portugal terá dois surfistas em simultâneo na mesma temporada a competir no circuito mundial de ondas grandes, depois de Alex Botelho ter garantido a permanência ao terminar a época 2018/19 no sétimo posto do ranking, cujos 10 primeiros se qualificam automaticamente para o ano seguinte.