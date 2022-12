Nic von Rupp termina dia 1 do Pipe Masters na 21.ª posição

Foi, esta sexta-feira, para a água o dia inaugural do Vans Pipe Masters, a primeira edição de um evento especial que junta alguns dos melhores surfistas do Mundo na mais famosa onda tubular do Mundo. Entre os convidados está o português Nic von Rupp, que após a primeira ronda, está situado a meio da tabela.No primeiro dia de prova realizaram-se apenas os 10 heats da ronda inaugural masculina, com 40 surfistas em ação e com Nicolau a ficar colocado na primeira posição da segunda metade da tabela, ou seja, no 21.º posto. Isto depois de uma prestação discreta, que lhe rendeu 9,10 pontos.Agora, todos os surfistas vão ter nova oportunidade de competir na ronda 2, que deverá acontecer este sábado, de forma a melhorarem os seus registos. Isto porque apenas os quatro surfistas com as melhores pontuações da leaderboard vão avançar para o heat da final. Algo que será igual na prova feminina, que ainda não foi para a água.Com um inovador sistema de pontuação, os surfistas são avaliados por três juízes. Cada um avalia com pontuações até 10 pontos. Depois, as pontuações dos três juízes são somadas, com cada onda a poder ter um máximo de 30 pontos. No conjunto dos dois heats, cada surfista irá contar apenas com as duas melhores ondas, num máximo de 60 pontos, para tentar ficar no top 4 da leaderboard, que dá acesso à grande final.Neste dia inaugural, onde ninguém foi eliminado, nem ninguém passou já à final, o grande destaque foi o norte-americano Balaram Stack, que já soma 41,90 pontos, fruto das duas melhores ondas surfadas. Seguem-se na tabela o taitiano Eimeo Czermak (32,10), o havaiano Ivan Florence (29,20), irmão de John John Florence, e o sul-africano Mikey February (27,30), que fecha, por agora, o top 4.Num dia marcado por alguns tubos épicos, referência para o havaiano Mason Ho, que conseguiu a melhor onda do dia, premiada com 26,60 pontos, bem perto do máximo. Contudo, foi a única onda que surfou na bateria, pelo que ficou somente no 5.º posto da leaderboard, ainda que bem lançado para chegar à final.Quanto a Nic von Rupp ainda pode sonhar com essa final, tendo de fazer uma performance forte na ronda 2 para trocar as duas melhores ondas e poder ambicionar ao top 4. Ainda assim, o português está, para já, melhor posicionado que nomes sonantes como Koa Smith, Matt Meola, Craig Anderson, Noa Deane, Seth Moniz ou Barron Mamyia.