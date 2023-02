Nic von Rupp vence o Capítulo Perfeito pela terceira vez na carreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Nic von Rupp sagrou-se, esta terça-feira, vencedor da nona edição do Capítulo Perfeito, prova especial de tubos que juntou várias estrelas internacionais a alguns dos melhores tube riders nacionais na praia de Carcavelos. Esta foi uma vitória histórica para Nicolau, que conquistou o evento pela terceira vez na carreira, depois de já o ter feito em 2013, em Peniche, e 2014, também em Carcavelos.

Numa prova que se iniciou bem cedo e foi prolongada até depois do pôr-do-sol, Nic brilhou durante grande parte do evento, mostrando-se sempre um passo à frente da concorrência. Dessa forma, o surfista da Praia Grande acabou por vencer os quatro heats em que entrou, com destaque para a ronda 3, onde conseguiu a única nota 10 de todo o evento. Um momento de perfeição que ajudou a eliminar nessa fase o experiente Tiago Pires.

Com nomes fortes do surf internacional presentes, como o campeão mundial de 2015 Adriano de Souza ou os ex-tops mundiais Adrian Buchan e Aritz Aranburu, estes também ajudaram a elevar o nível, com a fase final a ser animada e dominada por surfistas já com um vasto currículo neste evento.

A Nicolau juntou-se ainda Aritz, que era o campeão em título e que também já tinha dois triunfos no currículo, o francês William Aliotti, também ele vencedor de uma edição do Capítulo Perfeito, e, por fim, o português Pedro Boonman, que representou com excelência os surfistas locais de Carcavelos, na grande final.

Uma nota de 5,50 pontos acabou por fazer a diferença a favor de Nic von Rupp, que somou um total de 8 pontos, contra 7,95 de Boonman, 6,40 de Aliotti e 1,90 de Aritz Aranburu. Além de desempatar no currículo com o basco, Nicolau tornou-se ainda o primeiro surfista português a vencer este evento especial desde que este conta com surfistas estrangeiros como convidados.