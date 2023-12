«No desporto português está Ronaldo e logo depois as ondas»: Canhão da Nazaré em destaque na 'Marca'

"No desporto português está Cristiano Ronaldo e logo depois as ondas da Nazaré. Antes também estava Mourinho, mas já ultrapassámos [essa fase]. Ao Cristiano não podemos, é um galático, um fora do comum". É com esta frase de Lino Bogalho - nome bastante conhecido entre a comunidade da Nazaré - e com tantas outras que o jornal 'Marca' dá, este sábado, grande destaque àquela região de Portugal, numa extensa reportagem chamada: "Nazaré, a onda indomável"."Há mosquitos que se parecem alimentar com anabolizantes e muita manga curta, numa vila que, irremediavelmente, perdeu muitas pessoas por estarmos em novembro [dezembro]. A paisagem mudou, é uma metamorfose permanente. Por outro lado, é a temporada das ondas gigantes, um íman internacional. Durará até março", pode ler-se na publicação, que conta com testemunhos de algumas das maiores figuras do surf mundial.