Novas etapas para o QS, com Açores a regressar ao calendário

Afinal, a segunda metade do ano prevê-se mais animada que o inicialmente previsto ao nível do surf mundial. Após vários meses afetado pela pandemia, o circuito mundial de qualificação (QS) tem tido poucas provas, mas, agora, a WSL, anunciou inúmeros eventos para os próximos meses, incluindo uma prova nos Açores, para Setembro.

Estes eventos ainda carecem de confirmação oficial, mas já surgem no calendário de provas como estando previstos. Com o novo formato de qualificação a entrar já em vigor este ano, que prevê o arranque das Challenger Series já a partir de Julho/Agosto, estes novos campeonatos adicionados para os próximos meses farão parte dos circuitos regionais 2021/2022, contando os pontos para a qualificação das Challenger Series de 2022.

Assim, os Açores surgem como uma das grandes novidades no calendário, com um QS3000 masculino e feminino, que deverá acontecer de 7 a 12 de Setembro. Em termos europeus, a esta prova junta-se ainda os QS1000 de Anglet e Lacanau, que serão realizados em Agosto, tal como já tinha sido apontado pela imprensa francesa da especialidade.

Esta semana surgiram mais de 20 eventos para os próximos meses no QS, com destaque para QS3000 nas Filipinas, em Cloud 9, Japão, Barbados e Taiwan e ainda para o QS5000 de Ballito, que passa a ser realizado em meados de Dezembro. Em termos de QS1000 há provas programadas para Indonésia, Estados Unidos, Japão, África do Sul, Austrália, Argentina e Havai (Sunset).

Do lado feminino o calendário surge ainda com mais provas. Além de incluir a passagem por Sunset e também por Taiwan, mas com estatuto QS5000, destaque para o surgimento de uma nova prova exclusivamente feminina com estatuto QS5000. Além do já famoso Super Girl Surf Pro de Oceanside, na Califórnia, também de 5000 pontos, agora, irá juntar-se o Super Girl Surf Pro de Jacksonville, na Florida, em Novembro.

Pro Júnior Europeu com cinco etapas

Depois de ter anunciado durante a etapa inaugural do Pro Júnior Europeu, que se disputou a passada semana em La Torche, que o circuito passaria das três etapas inicialmente anunciadas para cinco, agora já é possível conhecer as localizações, com os Açores a também fazerem parte deste calendário.

Em Julho, os melhores juniores europeus vão até Doniños, na Galiza, para a segunda etapa do ano. Segue-se Açores de 4 a 6 de Setembro. No final desse mesmo mês a ação acontece em Espinho, como já era inicialmente previsto. E a etapa final, onde serão coroados os campeões da categoria, acontecerá já em Outubro, no sudoeste francês.