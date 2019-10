Novo membro da 'família' de Italo Ferreira batizado de Peniche

Italo Ferreira conquistou em Peniche a quinta etapa do WCT na carreira, mas fez história ao tornar-se no primeiro surfista a vencer a etapa portuguesa de forma consecutiva – e o segundo a conseguir bisar. Um feito ímpar para o surfista brasileiro e atual líder do ranking mundial. Algo que faz com que a cidade portuguesa seja bastante especial na vida de Italo.





Dessa forma, o surfista natural de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, decidiu homenagear a terra que acolhe o MEO Rip Curl Pro Portugal desde 2009, batizando o novo membro da "família" com o nome… Peniche. Italo apresentou o cão ao Mundo através de um post no Instagram, onde deu as boas-vindas ao Peniche.Trata-se de um cachorro da raça Husky Siberiano, de pelo castanho claro, e que se junta assim a Italo e à namorada, a cantora e compositora brasileira Mari Azevedo.