Novo recorde do Guinness para a Maior Onda surfada a caminho da Nazaré

A Praia do Norte prepara-se para ser oficializada como palco de mais um recorde mundial do livro do Guinness para a Maior Onda já surfada. Apesar de ainda não ser conhecido o nome do novo recordista, a oficialização vai acontecer numa cerimónia marcada para as próxima terça-feira, às 12 horas, na Nazaré.Após a certificação por parte do Guinness, a World Surf League, organizadora dos Red Bull Big Wave Awards, tem já tudo preparado para fazer o anúncio oficial. Resta saber quem será o vencedor, depois de uma temporada de inverno com muitas ondas gigantes pelo meio.O brasileiro Lucas Chumbo, grande dominador das duas competições que ali se realizaram neste inverno, surge como um dos grandes favoritos, depois de ter surfado a onda rainha em várias das sessões de tow-in que se realizaram na Praia do Norte na última temporada. No entanto, favoritos à parte, serão as medições oficiais a definir o novo recordista do Guinness.Esta será a terceira vez que o recorde mundial para a Maior onda surfada vai ser batido na Praia do Norte. O primeiro a fazê-lo foi Garrett McNamara, o pioneiro do surf de ondas grandes na Nazaré, depois de surfar uma onda homologada em 23,77 metros de altura, a 1 de novembro de 2011. Mais tarde, em 2017, esse registo foi batido pelo brasileiro Rodrigo Koxa, com uma onda de 24,38 metros.Agora, cinco anos depois, vai haver um novo recordista, acreditando-se que o registo se possa aproximar cada vez mais da barreira dos 30 metros. O novo recordista vai ser, logicamente, também o vencedor da categoria da maior onda surfada da temporada nos Red Bull Big Wave Awards.Em cima da mesa também poderá haver um recorde mundial do Guinness para a maior onda surfada por uma mulher. Atualmente, esse recorde pertence à brasileira Maya Gabeira, depois de em 2020 ter renovado o seu próprio recorde, com uma onda de 22,40 metros. Tanto Gabeira como a francesa Justine Dupont têm elevado a fasquia ano após ano, pelo que não seria surpreendente haver em 2022 uma nova recordista feminina.Após muita especulação em torno deste recorde, surgindo todas as temporadas hipotéticos novos recordes do Mundo e medições não oficiais, a verdade é que, desta vez, vai ser mesmo oficializado um novo recorde mundial do Guinness. Terça-feira é dia de dissipar todas as dúvidas sobre o nome do novo recordista.