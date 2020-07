Novo recorde mundial do Guinness à vista para a Nazaré

Embalada pela onda de mudanças, a WSL acabou de anunciar, esta segunda-feira, mais uma grande novidade, desta vez no Mundo das Ondas Grandes, com a Red Bull a dar o nome a um novo formato dos Big Wave Awards, os famosos Oscares das Ondas Grandes. Além do novo formato, que inclui uma votação para os fãs decidirem o vencedor de Wipeout do Ano, também foram revelados os nomeados para todas as categorias.





A Nazaré surge mais uma vez em destaque entre os nomeados, sobretudo na categoria para Maior Onda surfada feminina, uma vez que a WSL anunciou a possibilidade de haver lugar a um novo recorde mundial do Guinness para a Maior Onda surfada por uma mulher, com a brasileira Maya Gabeira, atual detentora do recorde, e a francesa Justine Dupont a apresentarem-se como grandes candidatas a tal feito.Apesar de os surfistas havaianos e do pico de Jaws estarem em maioria entre os finalistas, destaque ainda para a presença de Nic von Rupp nos dez candidatos à Melhor Performance masculina do ano e para o facto de a Nazaré ter uma nomeação na categoria de Wipeout do ano (Felipe Cesarano), quatro para Maior Onda masculina (Lucas Chianca, Kai Lenny x2 e Sebastian Steudtner) e três femininas (Justine Dupont x2 e Maya Gabeira) e ainda uma nomeação para Ride of The Year feminina (Justine Duponto).Entre as mudanças no formato, destaque para o facto de os vencedores passarem a ser anunciados durante o período de cinco semanas, a um ritmo de um vencedor por semana. Todas as quatro categorias (Ride of The Year, Maior Onda, Performance do Ano e Maior Onda na Remada) serão para homens e mulheres, juntando-se a esses ainda o wipeout do ano, cujas votações já estão abertas no site da WSL.O primeiro vencedor será já anunciado na próxima segunda-feira e vai resultar da votação que já está aberta. Para comemorar a 20.ª edição destes famosos prémios, será, assim, o público agora a definir o maior wipeout do ano, o que acontece pela primeira vez na história dos Big Wave Awards. Depois disso, no dia 3 de Agosto será revelado a maior onda na remada, seguindo-se performance do ano, maior onda do ano e, por fim, a 24 de agosto, ride of the year.