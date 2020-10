Nuno Vitorino ganha prova na The Wave, no Reino Unido

Nuno Vitorino conquistou este sábado mais uma medalha para o currículo, depois de se ter sagrado vencedor da categoria Assistida (AS5) dos Campeonatos Nacionais de Surf Adaptado do Reino Unido, numa prova que foi disputada na piscina de ondas artificiais em Bristol, a The Wave.





O surfista português entrou duas vezes em ação, numa categoria que contou com a presença de dois atletas. Na primeira bateria Vitorino venceu a britânica Natasha Davies, com 5,67 pontos contra 1,50 da adversária. No segundo heat melhorou o resultado conseguindo uma onda de 6,17 pontos, contra 2,90 pontos de Davies."Em primeiro lugar, estou muito satisfeito por voltar a competir. É bom ter esta sensação de novo e sentir a incrível energia do público sempre que fazíamos uma onda. Mas gostaria também de agradecer ao Elson Pereira, que é as minhas pernas na água. Mostrámos em Inglaterra o excelente nível de surf adaptado que se pratica em Portugal", afirmou Nuno Vitorino após o triunfo.Dessa forma, Nuno Vitorino saiu vencedor da categoria. Já o título nacional AS5 ficou para Natasha Davies, uma vez que o surfista português não estava a competir pelo título, por uma questão óbvia de nacionalidade.Ao todo, estiveram em prova 22 surfistas na The Wave, distribuídos em 5 categorias. Houve ainda prova Open, mas o surfista português não competiu nessa categoria. Nuno Vitorino foi um dos surfistas estrangeiros a entrar em prova, beneficiando do estatuto de alta competição para poder viajar para o Reino Unido.Depois do título europeu conquistado no ano passado e de já ter tido no currículo uma medalha nos Mundiais de Surf Adaptado disputados na Califórnia, Nuno Vitorino reforça assim o estatuto que o coloco entre os melhores surfistas do Mundo da categoria AS5, neste que foi o regresso à competição depois do surgimento da pandemia da Covid-19.