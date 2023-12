Óbidos vai ter primeiro surf park em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vai chamar-se Surfers Cove e será o primeiro surf park em território nacional. Portugal também terá uma piscina de ondas artificiais para surf, com os planos a apontarem para o arranque das obras já em 2024 e a abertura de portas em dezembro de 2026. Ficará situado no concelho de Óbidos, no Oeste.

A informação foi confirmada, esta segunda-feira, através de um comunicado de imprensa, que revela tratar-se de um investimento superior a 30 milhões de euros, que tem como acionistas de referência a Menlo Capital, a Despomar, a Alaïa Bay ou Admar.

Este parque aquático usará a tecnologia de ondas Wavegarden Cove, a que mais parques já abriu ao redor do Mundo, com destaque para Coreia do Sul, Brasil, Reino Unidos, Austrália e Alpes Suíços. Agora, a Wavegarden, cuja sede se situa no País Basco, prepara-se para rumar também a Portugal.

Com um nível de exigência que se adapta desde surfistas iniciantes até profissionais, a Surfers Cove tem também na sustentabilidade um dos seus grandes objetivos. No caminho da independência energética, o projeto arranca com 1800m2 de painéis fotovoltaicos.

O projeto será implementado numa área de 5 hectares e o aldeamento turístico terá 56 unidades de alojamento, um restaurante, uma loja de surf, vários skate parques, courts de padel e de beach ténis, uma escola de Surf, um espaço de wellness, zonas verdes ajardinadas, pista de bicicletas, e zona para eventos corporativos, segundo apontam os responsáveis pelo surf park.

O projeto ainda vai reunir uma segunda ronda de investidores interessados em investir no negócio e concorrer a fundos comunitários que estão disponíveis para projetos inovadores. Em termos de licenciamento, o projeto de arquitetura já foi aprovado pela Câmara Municipal de Óbidos e pelo Turismo de Portugal, encontrando-se a decorrer as restantes fases do processo.