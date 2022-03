Oitavos-de-final femininos na água em Supertubos

O MEO Pro Portugal está novamente na água, pelo terceiro dia consecutivo. Este sábado, a organização deu luz verde para o regresso da prova feminina, com os oitavos-de-final a terem começado logo às 7H30. A prova masculina, por enquanto, fica em stand by.Depois de na véspera de ter assistido a um dia de ondas bem grandes, com alguns tubos a marcarem presença em Peniche, este sábado a ondulação caiu um pouco. Contudo, as ondas mostram algum potencial, com possibilidade de surgirem novamente tubos, embora mais pequenos.No primeiro heat do dia estão na água a francesa Johanne Defay e a rookie australiana Molly Picklum. Esta fase terá um total de oito heats e em ação irão estar nomes como Carissa Moore, Stephanie Gilmore e a líder mundial Brisa Hennessy. Todas em busca de vaga nos quartos-de-final.Por volta do meio-dia, quando terminar esta ronda, a organização irá decidir se coloca mais ação na água, podendo prosseguir com os quartos-de-final femininos ou mesmo com a ronda 3 masculina, dependendo das condições do mar.Frederico Morais é o único português que continua em prova. Kikas estará em ação no heat 10 da ronda 3 masculina, onde tem pela frente o havaiano Zeke Lau. Resta perceber se ainda entrará hoje em ação ou apenas no domingo.