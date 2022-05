Oito portugueses superam segunda dia de ação no Pro Júnior de Marrocos

Os jovens surfistas portugueses presentes no Pro Junior de Marrocos, que abre a temporada do Pro Junior europeu, viveram, esta quinta-feira, mais uma jornada com saldo positivo. Seis portugueses conseguiram carimbar o passaporte para a ronda 4 masculina, num dia marcado pelo arranque da prova feminina, também com nota positiva para as surfistas lusas.

Um dos grandes destaques do evento tem sido o jovem Martim Fortes, de apenas 15 anos, que se está a estrear no Pro Júnior europeu e já conseguiu superar três rondas. O surfista da Ericeira é um dos recentes convocados da Seleção Nacional para o Mundial Júnior que se realiza no final do mês em El Salvador e está a mostrar nas ondas de Marrocos estar em grande forma.

Entre as melhores performances do dia houve também destaque para surfistas portugueses, com Guilherme Ribeiro a carimbar a passagem à próxima fase com um triunfo em que somou 14,17 pontos, e Francisco Ordonhas, que também se estreou na prova marroquino com um triunfo e um score de 12,40 pontos. Francisco Mittermayer, Gabriel Ribeiro e Rodrigo Chaves foram os outros surfistas a superar a ronda 3.

Em sentido inverso, houve cinco surfistas lusos a serem eliminados nesta fase, com o grande destaque a ser a derrota de primeira de Joaquim Chaves, que chegou a Marrocos no 5.º posto do ranking. Martim Nunes, João Roque Pinho, Santiago Graça e Rafael Silva foram os outros surfistas eliminados nesta fase, sendo que nos últimos heats da ronda anterior a armada lusa já tinha perdido o contributo de João Vidal.

Esta quinta-feira foi ainda dia de estreia da prova feminina, com a realização da primeira ronda. Das três portuguesas que já estiveram em ação, duas seguiram em frente e com vitórias. Destaque para Maria Salgado, a mais recente vencedora da etapa inaugural do Pro Junior nacional e que também vai representar Portugal no Mundial Júnior da ISA, que, aos 15 anos, somou 8,16 pontos para vencer um dos heats mais competitivos desta fase.

Camila Cardoso foi a outra portuguesa a seguir em frente, depois de vencer o último heat do dia. Pelo caminho nesta fase ficou Teresa Pereira. Desta forma, Maria Salgado e Camila Cardoso juntam-se a Gabriela Dinis, que entrou diretamente para a ronda 2, em virtude de ser top seed.

Heats dos portugueses na Ronda 4 masculina

H1: Francesco Lazzarini (ITA) x Francisco Ordonhas (PRT) x Nicolas Paulet (FRA) x Francisco Mittermayer (PRT)

H3: Gabriel Ribeiro (PRT) x Kyllian Guerin (FRA) x Noa Ledee (FRA) x Martim Fortes (PRT)

H5: Kai Odriozola (ESP) x Rodrigo Chaves (PRT) x Timeo Durou (FRA) x Mario Rasines (ESP)

H8: Keoni Lasa (ESP) x Iker Trigueros (ESP) x Noa Dupouy (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT)

Heats das portuguesas na Ronda 2 feminina

H2: Hina-Maria Conradi (FRA) x Carmen Garay Irigoras (ESP) x Maria Salgado (PRT) x Kenia Carril (ESP)

H7: Gabriela Dinis (PRT) x Lilou Rumiel (FRA) x Sarah Leiceaga (FRA) x Maria Noor Requena (ESP)

H8: Ainhoa Leiceaga (FRA) x Julia Gonzalez (ESP) x Camila Cardoso (PRT) x Noa Lelior (ISR)