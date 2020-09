Onda do Bem vai juntar tops mundiais a algumas celebridades numa prova inovadora

Primeiro Estados Unidos. Depois Austrália. Europa também na equação. E, agora, é o Brasil que também vai receber um evento especial das WSL Countdown Series, que marcam a pré-temporada dos melhores surfistas do Mundo para o regresso oficial à competição em 2021.





A WSL anunciou esta quarta-feira a criação do Onda do Bem presented by Oi, que vai juntar os melhores surfistas brasileiros a algumas celebridades, num evento de um dia apenas e num formato bem original. A ação irá acontecer no próximo dia 18 de setembro, sexta-feira.Ao todo haverá 25 surfistas em prova, 15 profissionais e mais 10 celebridades brasileiras, que irão compor equipas de cinco atletas para enfrentar vários desafios, desde provas de tag team até sessões de aéreos. O local do evento não será revelado até ao próprio dia em que a prova se irá realizar.À semelhança dos restantes eventos dos outros continentes, este também será um evento apenas com transmissão online e televisiva, não sendo permitida assim a presença de público e imprensa, devido às restrições atuais impostas pela pandemia da Covid-19. O prize-money será igualmente oferecido a instituições de caridade pela equipa vencedora.Depois do regresso internacional das competições, que aconteceu na piscina de Kelly Slater para os surfistas residentes nos Estados Unidos, em Setembro a ação centra-se em três continentes distintos. Na Austrália a série de três eventos já iniciou o período de espera. No Brasil tudo já tem um dia marcado. Enquanto Portugal e França irão receber os dois eventos europeus mais para o final do mês.