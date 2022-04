Onze portugueses superam terceiro dia do Caparica Surf Fest

A Praia do Paraíso recebeu, esta quinta-feira, uma jornada longa de ação no dia 3 do Caparica Surf Fest, prova que conta para o QS europeu 2021/22. Ao contrário de ontem, em que apenas se disputaram 5 heats, hoje já houve competição também no feminino, realizando-se um total de 24 heats entre ronda 3 masculina e ronda 2 feminina. Com o mar a subir ligeiramente, o balanço final foi positivo, com a armada lusa a perder o contributo de 10 surfistas, mas a conseguir colocar 11 nas fases seguintes.





A ação arrancou bem cedo com a ronda 3 masculina, onde Portugal estava representado por 16 surfistas. Tudo começou da melhor forma, com a qualificação de Eduardo Fernandes no segundo posto do heat 1. A partir daqui o saldo foi ficando equilibrado e manteve-se nesse registo até final dos 16 heats desta fase.

Destaque para Afonso Antunes, Henrique Pyrrait e Miguel Blanco, que venceram as suas baterias, mas também para Jácome Correia, Pedro Coelho, Joaquim Chaves e Luís Perloiro, que ficaram no 2.º posto dos respetivos heats e também seguiram para a próxima fase. Pelo caminho ficaram Martim Carrasco, Tomás Fernandes, João Maria Mendonça, Diogo Martins, Gabriel Ribeiro, João Vidal, Francisco Ordonhas e Rafael Silva.

Com oito surfistas eliminados nesta fase, a armada lusa conseguiu colocar outros tantos na ronda 4, onde se vão estrear os top seeds, entre eles seis portugueses. O campeão europeu e nacional Vasco Ribeiro, Francisco Almeida, Pedro Henrique, Guilherme Fonseca, Guilherme Ribeiro e Martim Paulino são os restantes elementos que compõem a lista de 14 portugueses ainda em prova entre os 64 melhores deste QS3000, que é a penúltima etapa do circuito europeu masculino.





Ao início da tarde a ação prosseguiu com a segunda ronda feminina, onde estiveram cinco surfistas em prova. E foi aqui que a balança pendeu para o lado positivo, com três qualificações contra apenas duas eliminações. Uma delas da jovem Maria Salgado, de apenas 16 anos, que venceu a bateria número 4. Quem também seguiu em frente foram Camila Cardoso e Carolina Mendes, que ficaram na segunda posição das suas baterias. Carolina Santos e Beatriz Costa despediram-se da prova.





Estas três surfistas juntaram-se a outras seis portuguesas que entraram diretamente para a ronda 3, onde são top seeds. A campeã europeia Teresa Bonvalot, Mafalda Lopes, Kika Veselko, Yolanda Hopkins, Maria Dias e Beatriz Carvalho vão ser as outras portuguesas que compõem o lote de nove surfistas presentes entre as 32 melhores deste QS1000, que é a última etapa do circuito feminino europeu.





A próxima chamada está marcada para esta quinta-feira às 7 horas para a prova masculina e 12 horas para a prova feminina, prevendo-se mais um dia intenso, com o mar a subir. Em jogo estão as vagas europeias para as Challenger Series 2022.





Ronda 4 masculina





H2: Thomas Debierre (FRA) x Pedro Henrique (PRT) x Sam Piter (FRA) x Eduardo Fernandes (PRT)

H4: Mathis Crozon (FRA) x Francisco Almeida (PRT) x Afonso Antunes (PRT) x Paul Cesar Distinguin (FRA)

H6: Gaspard Larsonneur (FRA) x Patrick Langdon-Dak (GBR) x Samuel Igo De Souza (BRA) x Jácome Correia (PRT)

H7: Adur Amatriain (ESP) x Lucas Silveira (BRA) x Henrique Pyrrait (PRT) x Noe Ledee (FRA)

H8: Vasco Ribeiro (PRT) x Martim Paulino (PRT) x Raul Bormann (BRA) x Kyllian Guerin (FRA)

H9: Maxime Huscenot (FRA) x Guilherme Ribeiro (PRT) x Adrien Toyon (FRA) x Pedro Coelho (PRT)

H11: Joan Duru (FRA) x Gony Zubizarreta (ESP) x Miguel Blanco (PRT) x Joaquim Chaves (PRT)

H14: Ruben Vitória (ESP) x Guilherme Fonseca (PRT) x Yago Dominguez (ESP) Luís Perloiro (PRT)





Ronda 3 feminina





H1: Teresa Bonvalot (PRT) x Beatriz Carvalho (PRT) x Juliette Lacome (FRA) x Eveline Hooft (PB)

H2: Yolanda Hopkins (PRT) x Tessa Thyssen (FRA) x Anat Lelior (ISR) x Lucia Machado (ESP)

H4: Mafalda Lopes (PRT) x Ariane Ochoa (ESP) x Maria Salgado (PRT) x Camila Cardoso (PRT)

H5: Nadia Estorbe (ESP) x Maria Dias (PRT) x Nahia Milhau (FRA) x Marion Philippe (FRA)

H7: Rachel Presti (ALE) x Janire Gonzalez Etxabarri (ESP) x Hina-Maria Conradi (FRA) x Carolina Mendes (PRT)

H8: Francisca Veselko (PRT) x Aelan Vaast (FRA) x Vahine Fierro (FRA) x Noa Lelior (ISR)