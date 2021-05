Organização revela 18 casos positivos de Covid-19 no Campeonato do Mundo das Nações

A Associação Internacional de Surf (ISA) anunciou este sábado que foram detetados 18 casos positivos do novo coronavírus no Campeonato do Mundo das Nações, que decorre até 06 de junho, em El Salvador, com a presença da seleção portuguesa.

"Foram efetuados 564 testes a atletas e 'staff' da prova nos últimos dois dias. Nos testes foram detetados 18 casos positivos, entre eles 11 de atletas. Outros 10 casos estão a ser analisados e dependem de novos testes", refere a ISA em comunicado.

A organização explica que as 18 pessoas que testaram positivo estão em isolamento no hotel definido pelo governo local, salientando que todos os protocolos estão a ser seguidos.

O Campeonato do Mundo de Nações, que se realiza em El Salvador, atribui 12 vagas (sete mulheres e cinco homens) para os Jogos Olímpicos Tóquio2020.

A seleção portuguesa está presente com os surfistas Frederico Morais, Vasco Ribeiro, Miguel Blanco, Teresa Bonvalot, Carolina Mendes e Yolanda Hopkins Sequeira.

Frederico Morais já tem presença assegurada em Tóquio'2020.