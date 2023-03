Owen Wright anuncia final da carreira aos 33 anos

O australiano Owen Wright, um dos surfistas mais importantes da última década no surf mundial, anunciou, esta terça-feira, o final da carreira no surf profissional. Após ter saído do World Tour no cut de meio da temporada de 2022, Wright vai, agora, fazer uma última aparição no circuito, como wildcard da etapa de Bells Beach, na Austrália, antes de "pendurar a prancha".Aos 33 anos, Owen Wright, que conquistou a medalha de bronze na estreia olímpica do surf em Tóquio’2020, justificou a decisão da retirada com o facto de não pretender agravar a lesão sofrida em 2015 em Pipeline, que o atirou para fora da competição durante um ano.O surfista australiano sofreu uma concussão cerebral depois de ter batido com a cabeça no fundo do reef em Pipeline, nas vésperas do Pipe Masters de 2015, onde era um dos cinco candidatos ao título mundial desse ano. Algo que o impediu de competir em 2016, tendo inclusivamente de voltar a aprender a andar e surfar. Ainda assim, regressou à ação em 2017 logo com um épico triunfo na etapa inaugural, na Gold Coast.Wright começou por dar nas vistas muito novo, ainda antes de entrar na elite mundial. Em 2009, somente com 19 anos, foi wildcard de várias etapas, incluindo a estreia de Peniche no circuito mundial. O jovem australiano brilhou ao eliminar Kelly Slater nas primeiras rondas da competição, tendo sido apenas parado por uma lesão no tímpano, após um violento wipeout em Supertubos, que o impediu de entrar em prova nas meias-finais.No ano seguinte, Owen Wright entrou no circuito e rapidamente se afirmou como um dos principais nomes do surf mundial. Em 2011 discutiu o título taco a taco com Kelly Slater, mas acabou por terminar a temporada no 3.º posto, a melhor classificação de sempre, vendo o veterano surfista norte-americano chegar ao 11.º título mundial.Além do triunfo na Gold Coast, Owen Wright somou mais três vitórias na elite mundial, incluindo em duas das mais famosas ondas do circuito: Cloudbreak, em Fiji, e Teahupoo, no Taiti. O outro triunfo aconteceu em 2011 no evento de Nova Iorque, no ponto alto da sua rivalidade com Kelly Slater, tendo batido o norte-americano na final.Depois de ter vencido a última etapa da carreira em 2019, em Teahupoo, em 2021 Wright já não conseguiu ficar em lugares de requalificação no ranking. Ainda assim, a WSL concedeu-lhe um dos wildcards disponíveis para a temporada seguinte, em virtude do estatuto do australiano.Mas 2022 não correu da melhor forma, com Wright a ser um dos surfistas cortados a meio da temporada. Depois disso, o irmão da antiga bicampeã mundial Tyler Wright, já não competiu mais, nem no circuito de Challenger Series, de forma a tentar a requalificação. Agora, vai dizer adeus às provas, enfrentando os antigos colegas da elite mundial na quarta etapa do CT 2023, na famosa onda australiana de Bells Beach.Apesar de nunca ter cumprido a profecia de ser campeão mundial, como muitos apontavam no início da carreira do australiano, Wright ficou ainda na história do surf mundial como um dos cinco surfistas que protagonizaram heats perfeitos, ao somarem 20 pontos em 20 possíveis. Owen fê-lo duas vezes e na mesma competição – em 2015 no Fiji Pro, inclusivamente na final -, provando ser um dos maiores especialistas em tubos que passou pelo Tour nos últimos anos.