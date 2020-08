Paige Alms e Eli Olson surfaram as maiores ondas do ano na remada

A WSL anunciou esta terça-feira os vencedores de mais uma categoria dos novos Red Bull Big Wave Awards. Depois do wipeout do ano, vencido pela havaiana Keala Kennelly, após escolha do público, desta vez foi a vez dos vencedores das Maiores Ondas na Remada serem revelados, com os havaianos e Jaws novamente em grande plano.





Na categoria feminina a grande vencedora foi Paige Alms, com uma bomba em Jaws. A big rider havaiana, que é a mais reputada em todo o Mundo, concorria com duas ondas e acabou mesmo por vencer esta categoria, estando ainda na corrida pelo prémio Ride of the Year, com a outra onda que também estava nomeada nesta categoria.Já na categoria masculina o vencedor escolhido pelo júri foi um nome pouco habitual nestas andanças. Eli Olson fez a estreia como vencedor dos Big Wave Awards, graças a um grande tubo apanhado na remada durante uma competição em Jaws. Curiosamente, esta onda é ainda candidata ao prémio Ride of the Year.Na próxima semana serão conhecidos os vencedores para Performance do Ano, uma categoria onde Portugal está representado por Nic von Rupp.