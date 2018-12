Pancadaria no Havai

Se há coisa pela qual o surf não é conhecido é... pela agressividade dos seus atletas. Mas ontem, no Havai, a história foi bem diferente. O havaiano Tanner Hendrickson, de 26 anos, e o brasileiro Michael Rodrigues, de 24, envolveram-se numa cena de verdadeira pancadaria à saída da praia em Oahu, onde se disputa a última etapa do circuito mundial, que vai decidir o campeão de 2018.

Hendrickson, que não integra o Tour e ia participar nos ‘trials’, foi excluído da prova, por ter sido considerado o causador do conflito. O havaiano, que vive a poucos quilómetros do local, agrediu Rodrigues enquanto este dava uma entrevista ao canal brasileiro Off... em direto, pelo que o momento foi captado pelas câmaras. Michael, 14º do ranking mundial e amigo do português Frederico Morais, ficou com golpes na cabeça mas está apto para entrar em ação na prova.

Tanner explicou o incidente já depois de ser suspenso: acusou o rival de provocações ao longo dos últimos meses – tudo começou em Portugal, numa prova nos Açores! – e assegura que tentou resolver as coisas a bem, mas foi sempre ofendido e provocado. Sobre a cena de pancadaria, assegura que tudo foi ‘montado’ pelo brasileiro. "Ele sabia que estava a ser filmado, eu não. Ele fez-me olhares, provocou-me e sabia bem no que se estava a meter. Eu fui trabalhar durante semanas para ter dinheiro para competir nestes ‘trials’, mas agora saio daqui sem nada. Sinto que ele me puxou para um jogo e derrotou-me", desabafou o havaiano, que diz ter recebido mensagens de apoio de surfistas brasileiros que admitem a personalidade provocadora de Rodrigues.

Nas redes sociais, Hendrickson tem recebido muitas ameaças de morte de fãs brasileiros.