Pandemia causa cancelamento da etapa do CT no Taiti

A WSL anunciou esta quinta-feira o cancelamento da etapa do Taiti, que seria a oitava e última da fase regular do CT 2021. A decisão foi tomada depois das medidas anunciadas pelo governo deste território ultramarino francês, ao início da manhã, que visam combater a situação pandémica naquelas ilhas do Pacífico.





Os rumores sobre o possível adiamento da etapa de Teahupoo já eram fortes e foram confirmados esta manhã, depois de o governo local desaconselhar a população a viajar, além de ter cancelado todos os eventos desportivos programados daqui em diante. Ora, essas medidas impedem assim a realização da etapa que estava prevista para acontecer de 24 de agosto a 3 de setembro.Este imprevisto – mais um num ano em que a WSL se viu obrigar a reinventar constantemente o circuito, que não tinha acontecido em 2020 -, vai originar com que a última etapa da fase regular seja o Corona Open México, que se está a realizar por esta altura em Barra de la Cruz.A prova mexicana vai ser, assim, decisiva para todas as contas finais da temporada, nomeadamente o top 5 final do ranking, que garante acesso à finalíssima de Trestles, Califórnia, onde se vai definir o título mundial masculino e feminino, num formato em estreia em 2021.Também todo o processo de requalificação deverá ficar definido no México, embora o comunicado oficial da World Surf League não refira nada de concreto sobre essa situação. Apenas os 20 primeiros do ranking masculino e 9 primeiras do ranking feminino irão conseguir a requalificação para o CT 2022, embora muitos dos surfistas incluídos nesta luta só tenham percebido isso por estes dias.Segundo explica o comunicado, os surfistas foram informados ontem à noite da alta possibilidade da etapa do Taiti ser cancelada. Informação que foi confirmada esta manhã, já com a etapa mexicana às portas dos oitavos-de-final e com muitos surfistas já fora de prova e sem qualquer possibilidade de reação final à luta pelo ranking.Em relação a Frederico Morais, o surfista português partiu para o México no 11.º posto do ranking, o que o deixa bem dentro das contas para 2022 e ainda na luta por uma vaga no top 5 final. Com a eliminação de Griffin Colapinto (5.º) e Kanoa Igarashi (6.º) na ronda 3 desta etapa, Kikas tem assim uma oportunidade de ainda de alcançar as finais de Trestles.Neste momento, o cut está nos 22905 pontos, em Griffin Colapinto, com Frederico a ter de chegar à final desta etapa e esperar que Conner Coffin não avance muito para conseguir essa qualificação que seria histórica.