Pandemia obriga ao adiamento de prova no QS europeu

A Worl Surf League parece determinada em deixar para trás dois anos de constantes adiamentos devido à pandemia. No entanto, apesar de já ter anunciado os calendários dos vários circuitos para a nova temporada, a pandemia voltou a trazer condicionalismos, originando já o primeiro adiamento de 2022. O Pro Taghazout, prova marroquina que conta para o QS europeu, já não vai acontecer na data original.Inicialmente marcada para acontecer de 21 a 27 de Fevereiro, o QS de Taghazout já não se vai realizar nessa data, segundo anunciou a WSL esta terça-feira em comunicado. O facto de o governo de Marrocos ter suspendido todos os voos de passageiros até 31 de Janeiro originou esta decisão.Apesar deste percalço, a WSL garante que o evento não está cancelado e que está já à procura de novas potenciais datas para a prova. Uma nova decisão deverá ser comunicada no próximo mês, garante a organização máxima do surf mundial através do mesmo comunicado.Depois de uma edição inaugural de sucesso, em 2020, nas famosas direitas de Anchor Point, a prova marroquina estava pronta para regressar à água. Desta vez sob o nome de Rip Curl Pro The Search Taghazout. No entanto, ainda não é certo que tal venha a acontecer.Com estatuto QS5000, mas só com prova masculina, o campeonato de Taghazout tem a particularidade de contar para o ranking europeu e também para o africano. Depois de o circuito QS 2021/22 ter tido a primeira etapa completa em novembro nos Açores, Taghazout seria um importante palco na corrida pelas vagas europeias para as Challenger Series de 2022.