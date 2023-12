Paris'2024: Organização avança com nova torre de juízes do surf apesar das críticas

A construção de uma nova torre de alumínio para os juízes das provas de surf nos Jogos Olímpicos Paris'2024, na Polinésia Francesa, vai avançar, mesmo com a oposição da Associação Internacional de Surf (ISA), revelou a organização.

"O projeto continua. Esse é o desejo dos atores locais", salientou em conferência de imprensa Tony Estanguet, presidente do Comité Organizador de Paris'2024.

Na terça-feira, a ISA manifestou estar contra a contrução de uma nova torre de alumínio, que vai substituir a existente estrutura de madeira, apontando para o impacto ambiental e para a oposição de vários elementos da comunidade de surfistas no Taiti.

A ISA sugeriu às autoridades polinésias e à organização dos Jogos Olímpicos Paris'2024 que a competição decorra na famosa onda de Teahupo'o sem recurso a qualquer torre.

"A proposta da ISA passa por avaliar a competição remotamente, com imagens ao vivo filmadas a partir da terra, da água e do ar, através de drones", lê-se no documento divulgado na terça-feira.

Hoje, Tony Estanguet vincou que a ISA "não tem a palavra final" e que são os organizadores dos Jogos e o Comité Olímpico Internacional os responsáveis finais sobre o projeto, garantindo que vai ser encontrada uma "boa decisão".

Depois de a atual estrutura, de madeira, que foi usada até agosto de 2023, ter sido considerada perigosa pela organização do evento, o governo da Polinésia Francesa decidiu construir uma nova estrutura, em alumínio, mas as implicações sobre os recifes levantaram várias vozes contra o projeto, levando mesmo a uma adaptação da versão original para uma torre mais leve.

Segundo foi anunciado na passada sexta-feira, vai ser construída uma "versão reduzida e menos impactante" da nova torre de juízes.

A decisão surgiu depois de as autoridades do território terem suspendido os ensaios para a construção da torre em Teahupo'o, na sequência de um incidente com uma barcaça, que danificou um recife de coral no local onde deverão decorrer as competições de surf de Paris'2024.

A próxima edição dos Jogos Olímpicos decorrerá entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024.