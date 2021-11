Pedro Henrique e Francisco Almeida seguem em frente no Azores Pro

Os surfistas portugueses Pedro Henrique e Francisco Almeida avançaram esta segunda-feira no Open dos Açores de Surf, do Qualifying Series da Liga Mundial, na Praia de Santa Bárbara, na ilha açoriana de São Miguel.

Os dois surfistas lusos competiram no terceiro de 16 'heats' da segunda ronda, conseguindo as duas melhores pontuações e avançando na prova: Pedro Henrique pontuou 12,33 e Francisco Almeida 10,56.

Nesta segunda fase, e no primeiro dia do Azores Airlines Pro, Luís Perloiro e Diogo Martins não avançaram no quarto 'heat', Henrique Pyrrait ficou pelo caminho no segunda e Miguel Blanco também não conseguiu avançar no primeiro.

No regresso à competição, na terça-feira, competem ainda pelo acesso à terceira ronda Halley Batista, Martim Carrasco, Joaquim Chaves, Eduardo Fernandes, Guilherme Ribeiro, José Champalimaud e Pedro Coelho.

Nessa fase, estão já atletas lusos mais bem cotados, casos de Vasco Ribeiro, Guilherme Fonseca, Diogo Viegas e Jácome Correia.

O dia começou com a primeira ronda, na qual José Champalimaud 'resistiu' e avançou, ao contrário de Gonçalo Vieira, Afonso Antunes, Daniel Nóbrega e Francisco Queimado.

A praia do concelho da Ribeira Grande, em São Miguel, recebe até sábado a prova da Qualifying Series da Liga Mundial.