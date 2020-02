Pedro Henrique é o último resistente da armada lusa em Tenerife

Mais um dia curto na praia de Las Americas, em Tenerife, com a ação no QS1500 local a arrancar apenas à tarde, para a realização dos últimos heats da 3.ª ronda de toda a 4.ª ronda masculina. E a armada lusa teve um membro em destaque, com Pedro Henrique a superar duas rondas, a chegar à ronda 5 e a ser o único resistente português ainda em prova.

Na primeira vez que entrou na água, no heat 15 da 3.ª ronda, Pedro Henrique conseguiu uma vitória robusta, depois de somar 15 pontos, com uma onda de 8,50 pelo meio, deixando o francês Renan Grainville (10,66) no 2.º posto e ajudando a eliminar o também francês Adrien Toyon (9,44) e o espanhol Dani Garcia (7,54).

Pedrinho juntou-se assim a Eduardo Fernandes, que já tinha superado esta fase na véspera, na 4.ª ronda do evento canário. Só que ambos tiveram sortes distintas na ronda seguinte, onde Edu acabou por ficar no 4.º posto do heat 3, com apenas 4,27 pontos. O triunfo nesta bateria sorriu ao francês Thomas Debierre (14,73), com o compatriota Tiago Carrique (14,13) a também seguir em frente.

Pedro Henrique só regressaria à água no último heat do dia, voltando a mostrar estar em boa forma. Com 11,40 pontos somados, o surfista luso-brasileiro garantiu mais um triunfo, deixando o espanhol Ruben Vitoria (11,27) no 2.º posto e eliminando o alemão Leon Glatzer (9,97) e o francês Kyllian Guerin (9,83).

Agora, na 5.ª ronda, onde já só estão em prova 16 surfistas em prova, Pedro Henrique vai competir no heat 4, onde medirá forças com o francês Renan Grainville, com o alemão Lenny Jensen e com o argentino Jose Gundensen. Os dois primeiros seguem para os quartos-de-final deste QS1500 de Tenerife.

Em prova nas Canárias estão ainda três surfistas portuguesas na prova feminina, com Teresa Bonvalot, Francisca Veselko e Yolanda Sequeira a estarem já na 3.ª ronda, entre as 16 finalistas. Esta sexta-feira a prova feminina deverá regressar à água para a luta por um lugar nos quartos-de-final.